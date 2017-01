IFFR: vloekende moeders, champagne uit plastic bekers

Igor Donker (28) uit Zwartewaal, werkt als maritiem officier Echte filmliefhebber? „Jawel, al heb ik er geen achtergrond in hoor. Films als The Godfather en American Beauty vind ik heel goed. Ik ben een liefhebber, maar geen criticus.” Welke film wil je tijdens IFFR absoluut zien? „Geeneen eigenlijk. Ik kom op de bonnefooi. We bezoeken de films waar plek is. We hebben net Three gezien, een Chinese film. Het was een actiefilm over een maffioso die in het ziekenhuis belandt. Hij, de detective die op hem jaagt en de dokter komen dan in een moreel dilemma. En dat verpakt in een actiefilm.” Hoe vind je het IFFR? „Ik ben Rotterdammer en het IFFR hoort echt bij Rotterdam. Het is een modern en kunstzinnig festival.”

Peter de Bruijn: De moeder van Heleen van Royen

De Doelen. Zaterdag 15.00 uur

De eerste beelden uit Chez Nous van Lucas Belvaux leidde begin januari tot verontwaardiging bij het Front National in Frankrijk, toen de film zelf nog nergens te zien was. Chez Nous zou een onflatteus portret schetsen van een struise blondine als politiek leider van een populistische partij, met de trekken van Marine Le Pen. Rotterdam heeft nu de wereldpremière. Die vindt maandag plaats, maar omdat de interviews met de makers eerder zijn, kan ik de film alvast op mijn laptop bekijken.

Voor het personage dat is gebaseerd op Le Pen, politica Agnès Dorgelle (Catherine Jacob) is alleen een bijrol weggelegd en ze is niet eens de grootste slechterik. De partij zal zich na het zien van de film vermoedelijk drukker maken over de manier waarop het Front National hier nadrukkelijk in de neo-fascistische hoek wordt neergezet door Belvaux.

Oude Luxor Theater. Zaterdag 19.30 uur

Première van Het doet zo zeer, de documentaire van schrijfster Heleen van Royen over haar dementerende moeder. Van Royen verschijnt in een gouden, glimmende galajurk.

Het doet zo zeer wordt nergens larmoyant, ondanks het zware onderwerp, en is bij vlagen zelfs grappig. De oude dame kan nog vloeken als een bootwerker. Maar de echte heldenrol is weggelegd voor haar ex-man, televisieverslaggever Ton van Royen, die trouw zijn voormalige schoonmoeder bezoekt en goedmoedig grappen met haar maakt. Na afloop van de film is er een staande ovatie.

Pathé Schouwburgplein. Zaterdag 22.15 uur

„We hebben de kotszakjes klaar liggen, en na afloop roosteren we konijnen op het Schouwburgplein”, zegt vrijwilliger Adnan Fekovic van IFFR aan de zaaldeur bij de vertoning van Raw. De reputatie is de film vooruitgesneld: bloedig, gruwelijk, extreem. Maar de Rotterdamse festivalganger is gehard. Scènes waarin gretig mensenvlees wordt opgepeuzeld worden onthaald met een warme lach. Raw blijkt een bloedige, maar ook een originele, fantasievolle en geraffineerde horrorfilm te zijn; een van de beste films die op IFFR te zien zijn.

Schouwburg Kleine Zaal. Zondag 13.00 uur

Een middag over de zwarte cinema in de schouwburg. De Kleine Zaal zit vol. „We moeten dit elk jaar doen”, zegt festivaldirecteur Bero Beyer, over het festivalprogramma ‘Black Rebels’, dat dit jaar veel aandacht trekt. Opvallendst is misschien wel de bijdrage van twee zwarte kappers, die in een hoekje van de zaal druk aan het werk zijn. Als de wereld ergens gesegregeerd is, dan is dat bij de kapper. Programmeur en presentator Tessa Boerman: „Zwart haar is echt een heel groot ding.”

,,Zal ik mijn Raw-face opzetten? IFFR-medewerker Adnan Fekovic (links), zaterdagavond voorafgaand aan horrorfilm Raw. Foto Peter de Bruijn

Dana Linssen: Publieksgesprek op een telefoonscherm

Caroline Monnet (31) uit Montreal, regisseuse Echte filmliefhebber? „Uiteraard, ik werk zelf in de filmindustrie. Ik probeer drie films in de week te kijken. Ik ben niet echt een intellectuele kijker. Ik kijk films vanuit een emotioneel oogpunt.” Welke film wil je tijdens IFFR niet missen? „Sami Blood, een Zweedse film van Amanda Kernell. Het gaat over de positie van de Lappen in Zweden. Het is een wereld die ik niet echt ken.” Hoe vind je het IFFR? „Het festival is kleiner dan andere festivals waar ik kom, met meer nadruk op arthouse. Voor mij is het een goede plek om contacten te maken. Vorig jaar was ik hier voor een speeddatesessie met producers en salesmensen. Nu werk ik aan mijn eerste feature film. Het is een droom dat mijn film straks draait op festivals als IFFR.”



Hotel Rotterdam. Zaterdag 28 januari 14.07

Net terug in mijn hotel van een interview met de Japanse regisseur Fukada Kōji wiens home invasion thriller Harmonium hier in het best of the fests-programma Limelight draait. Dat betekent een voorpremière van een festivalhit. Klassiek festivalinterview met tolk: soms zijn tolk en regisseur langer met elkaar in gesprek dan het antwoord duurt. De film met de Japanse superster Asano Tadanobu levert intrigerende discussies op. Fukada vindt dat de gewelddadige aard van de mens te vergelijken is met een natuurkracht die we tevergeefs proberen te begrijpen.

17.25 uur

The Man van de Deense filmregisseuse Charlotte Sieling is een van de films in het IFFR Live programma, waarin films simultaan in meer dan 40 Europese bioscopen worden vertoond en de Q&A via een livestream overal te zien is. Bezoekers kunnen hun vragen insturen via Twitter. Zo zit je op je telefoonschermpje te turen om mee te doen aan een publieksgesprek. Zou dit de toekomst van filmfestivals zijn? Steeds meer alleen? Maar wat kun je dan nog samen beleven?

Geoffrey Thompson (27) uit Tilburg Acteur/ stuntman Echte filmliefhebber? „Ja, ik probeer elke dag een film te kijken. Ik houd van actiefilms, maar ook van thrillers en drama.” Welke film wil je tijdens IFFR niet missen? „Ik kom eerlijk gezegd maar voor één film, A Wedding van Stephan Streker. Mijn eerste acteerjob was in zijn film The World Belongs to Us. A Wedding schijnt een beetje een vrouwenfilm te zijn.” Hoe vind je het IFFR? „Het is mooi om zoveel filmmakers hier te treffen. Ik netwerk veel, leer mensen kennen en verzeil in boeiende gesprekken. Zo sprak ik gisterenavond een regisseuse die een film maakte, met een bijbehorend kunstwerk. Het was inspirerend hoe zij de film zo terug laat komen in het echte leven.”



Centraal Station. 19.15 uur

Terwijl ik terugloop door Rotterdam CS om nog een stukje film op de computer te kijken loop ik tegen de installatie Establishing Eden van Persijn Broersen en Margit Lukács aan die midden in de stationshal staat. Het zit bomvol. Prachtige landschappen zomaar voor iedereen toegankelijk. Welke trein zou daar naartoe gaan?

Pathé. 22.15 uur

Feestelijke première van Porto van ex-filmcriticus Gabe Klinger. Gabe ken ik al sinds hij als 17-jarige cinefiel met de gejatte creditcard van zijn ouders naar Rotterdam kwam. Tamelijk uniek is dat zijn film op 35mm wordt vertoond. Het is een en al nostalgie. Niet alleen doet zijn romantische one night stand-verhaal denken aan films uit vervlogen tijden. Ook moet de boel eerst nog even worden scherpgesteld en loopt er al een eerste kabeltje over de print. Na afloop een premièrefeestje op de hotelkamer van de regisseur. Ook lekker ouderwets. Champagne uit plastic bekertjes en het beste uitzicht van de stad inspireren tot een twolfie als hommage aan alle zelfportretten die filmmakers en fotografen van zichzelf maakten in spiegelruiten.

De Doelen. Zondag 9.15 uur

Festivalontbijt. Hier kun je elke ochtend slaperige regisseurs en festivalgasten achter muesli en zachtgekookte eitjesaantreffen.

De Doelen. 13.07 uur

De tel ben ik kwijtgeraakt. Hoe vaak ben ik het afgelopen etmaal deze roltrap al op en af gegaan? Elke keer een goede gelegenheid om ontdekkingen te doen op de posterwand en een weemoedig te worden van alle films die je moet missen op zo’n festival.

Foto Dana Linssen

Patty Walvis (67) uit Middelburg, gepensioneerd in de ouderenzorg Echte filmliefhebber? „Ja absoluut. Ik houd van de betere films. Alleen al die 3D-rotzooi hoeft van mij niet. Ik bezoek naast het IFFR ook elk jaar het festival Film by The Sea in Zeeland. Daar heb ik afgelopen jaar 29 films gezien.” Welke film wilt u tijdens het IFFR absoluut zien? „De film How I Fell in Love With Eva Ras wil ik graag zien. Het gaat over een oud vrouwtje dat in een bioscoop werkt en woont. Haha, misschien met een beetje oog op mijn eigen toekomst.” Hoe vindt u het festival? „Het is uitgebreider en groter dan bijvoorbeeld Film by the Sea. Daar zit je opeens voor of naast Paul Verhoeven. Dat heb je hier niet. En omdat de locaties wat uit elkaar liggen mis ik soms net een film.”

Sabeth Snijders: Losgeslagen tieners

De Doelen. Zaterdag 15.00 uur

Met twintigers die in een supermarkt dansen op popprinses Rihanna’s, zo begint de roadtrip van het hoofdpersonage in American Honey. Zaterdagmiddag wordt gevuld met deze bijna drie uur durende film over jongeren die onder een stralend blauwe hemel, al blowend en rappend in hun busje door Amerika rijden. Ze overleven door tijdschriften te verkopen. Over een ander leven durven ze niet te dromen. Levensvreugde gecombineerd met desillusie, het blijkt een meeslepende combinatie. Hoewel regisseur Andrea Arnold wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, is de zaal uitverkocht.

Schouwburg. Zaterdag 20.00 uur

Voor de vertoning van drama Home in de Schouwburg is er nog tijd om het eerste deel van de absurde komedie King of The Belgians in Pathé te bekijken. Regisseur Jessica Woodworth bedankt voor aanvang de Nederlandse belastingbetaler die de film steunde via het Nederlands Filmfonds. Dan verschijnt een knullige Belgische koning (Peter van den Begin) op het scherm die tijdens een staatsbezoek hoort dat zijn land uit elkaar is gevallen. De afloop blijft in het ongewisse: om acht uur begint aan de overkant van het Schouwburgplein de IFFR livestreaming van het eveneens Belgische Home.

De film en het nagesprek met regisseur Fien Troch en haar acteurs wordt niet alleen vertoond in Rotterdam, maar is live te volgen in meer dan 40 filmhuizen in heel Europa. Dit rauwe verhaal over broeierige, losgeslagen tieners en hun onwetende ouders, met enkele zeer expliciete incestscènes, is heftig voor velen. Tijdens het nagesprek beantwoordt de jonge debuterende Mistral Guidotta beantwoordt even bedeesd als zijn personage hoe hij zich voorbereidde op zijn rol. “De ervaren actrice die mijn moeder speelde in de film, was een enorme steun.”

Regisseur Fien Troch geeft een interview in de Doelen, ze leerde hoe je een ‘duck face’ doet van de jonge acteurs in haar film. Foto Sabeth Snijders

Kino. Zaterdag 23 uur

Door kreeft en oesters aan te bieden als late-nightsnacks in plaats van kaasstengels en bitterballen wil de nieuwe arthouse bioscoop Kino een stijlvol alternatief bieden voor de Stadsschouwburg en Bar Central. De cocktails in de hippe pop-upbar met loungezetels en donkerhoutenboekenkast zijn populair. Jammer genoeg blijkt op zaterdagavond de dansvloer wegens technische problemen gesloten. De nacht eindigt voor velen dus alsnog traditioneel in de Stadsschouwburg.

De Doelen. Zondag 11.30 uur

Fien Troch, de regisseur van Home, heeft zich verslapen. Ze geeft haar interviews dus zonder ontbijt, dat is aan haar humeur niet te merken. Ze heeft het druk deze dagen, zeker sinds haar film in de prijzen viel op het filmfestival van Venetië. En dan is ze ook nog jurylid van de Tiger Awards. Het valt Troch op dat er in Rotterdam veel films over jongeren te zien zijn. „Er lijkt iets in de lucht te hangen. Ik weet ook niet waarom. Misschien zijn het wat donkere tijden en klampen mensen zich vast aan de jongere generatie.”

Met de cast van King of The Belgians. Rechts: Peter van den Begin, midden: Titus de Voogdt, links op de achtergrond: Lucie Debay. Foto Sabeth Snijders

Martje van Nes uit Rotterdam (41), werkt bij Artsen zonder Grenzen Echte filmliefhebber? „Enorm. Ik kom hier vooral voor de films die je niet in de Nederlandse bioscopen zal zien. De beetje gekke films blijven je het meest bij.” Welke film wilt u tijdens IFFR absoluut zien? „Ik heb net Wolf and Sheep gezien, een Afghaanse film van Shahrbanoo Sadat. De film geeft een mooi inkijkje in het leven in een bergdorp in Afghanistan.” Hoe vindt u het festival? „Het mooie is dat je al die filmmakers hier ziet rondlopen. Na Wolf and Sheep heb ik nog wat gekletst met de regisseur. Ze vertelde onder andere over hoe bang ze was voor de komst van de Taliban. Dat geeft nog een andere context aan deze film.”