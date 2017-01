Tijd opeisen

Jolandes ouders hebben zich altijd veel zorgen om hun dochter gemaakt, omdat ze een beetje anders is. Ze uit zich moeilijk, en op school – tussen alle goedgebekte kinderen – kwam ze nooit goed tot haar recht. Zelfs niet bij de vakken waar sociale vaardigheden er niet zo toe doen. Maar ze tekent aardig en ze doet dat graag, al vindt de school dat men haar talent niet moet overdrijven.

Volgens Jolandes moeder moet ze dan maar naar een tekenacademie, een particuliere opleiding dicht in de buurt, zodat ze veilig thuis kan blijven wonen. Jolande vindt het inderdaad prettig dat ze zich kan concentreren op het tekenen, al heeft ze wel wat moeite met de andere cursisten.

Ze is terechtgekomen in een groep met alleen maar ouderen, vrouwen die zich volop aan het emanciperen zijn. In de pauze praten ze over hun kinderen, net de deur uit, en over de vrijheid die ze ervaren, nu ze eindelijk weer eens aan zichzelf toekomen. Al die tijd hebben hun kinderen hen opgeëist.

Deze vrouwen zijn er erg aan toe hun eigen leven weer bij kop en kont te pakken. Het besef dat het nu hún tijd is, is een unaniem gedeeld besef, bijna een strijdkreet, en er wordt gevochten om de beste plek in het lokaal, met het allerbeste licht, het beste tekenmateriaal, en natuurlijk, om de aandacht van Frans, de razend aantrekkelijke docent.

Jolande houdt zich zoveel mogelijk afzijdig, ook in de pauzes, waarin ze gewoon maar doorgaat met tekenen, omdat ze niet weet wat ze anders moet doen. Intussen raakt Frans geïntrigeerd door haar werk. Steeds vaker neemt hij Jolandes tekening als voorbeeld voor de groep.

De rest van de groep vindt dat onterecht. De vrouwen zijn het erover eens dat die aandacht van Frans niets met haar werk te maken heeft. Jolande zit hem te versieren, vinden ze, met haar gesloof, haar lange benen en haar haren aanstellerig naar één kant.

Zij weten niet dat Jolande op deze school zit op instigatie van Frans zelf, die Jolandes moeder erg hoog heeft zitten, en graag wil dat Jolande thuis positief over hem praat. Jolandes moeder heeft hem op haar beurt ook hoog zitten, meer dan hoog, beter gezegd, maar allebei kunnen zij daar weinig mee, omdat Jolande óf zijn óf haar moeders tijd opeist.