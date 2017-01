De Thuiskok: In Killerbody 2 mag ietsje meer

Fajah Lourens Killerbody 2 Uitgeverij: Kosmos Prijs: €20,00

Het is voor iedere auteur een heugelijk feit als hij of zij met een boek bovenaan de Nederlandse Bestsellerlijst staat. Ik vind het helemaal bijzonder als een kookboek op nummer 1 komt. Voor Fajah Lourens was het de afgelopen twee weken dubbel prijs: eerst kwam haar nieuwe dieetboek Killerbody 2 op de hoogste plek binnen, de week erop nam het vorige deel Killerbody Dieet, dat al meer dan 200.000 keer is verkocht, voor de zoveelste keer de toppositie in.

Terwijl de verkoopcijfers indrukwekkend zijn, krijgt Lourens ook veel kritiek. Haar dieet zou onder meer onrealistisch zijn en volgens experts aanzetten tot anorexia. Lourens lijkt zich iets van die kritiek te hebben aangetrokken. Was de aanpak in haar eerste boek ronduit militant, met sobere recepten en teksten als „doe alles om je doel te bereiken”, in deel twee is de toon gematigder. Je mag van Lourens nu ook „lekker genieten” van eten, er is ruimte voor een wekelijkse cheatmeal en je moet „niet in één keer alle ongezonde ingrediënten uit je leven verbannen”.

De vraag is of dat kan als je dagelijks slechts 1.350 kilocalorieën mag eten, het getal dat de afgelopen weken in de berichtgeving over Killerbody 2 telkens opdook. Het Voedingscentrum schrijft voor vrouwen met een gezond lichaamsgewicht 2.000 kilocalorieën voor . Maar eerlijk is eerlijk: het getal van 1.350 kcal komt niet terug in het boek. Lourens laat per lichaamstype zien hoe je uitrekent wat je aan calorieën binnen mag krijgen, en houdt rekening met hoeveel kilo’s je af wilt vallen. Je bepaalt dus zelf hoeveel je eet.

Los van de kritiek op het dieet is er ook wel meer aan te merken op dit kookboek.

Als de receptuur van voedingsdeskundige Nanneke Schreurs is, en de teksten van tekstschrijfster Anke Langelaan, wat is dan de bijdrage van Lourens? Of is ze enkel uithangbord en fotomodel? Verder wordt het overmatige gebruik van Engelse woorden voor zaken waarvoor prima Nederlandse termen bestaan erg irritant. En is het wel realistisch te denken dat je er net zo uit kunt gaan zien als Lourens, terwijl zij veel meer tijd heeft om er een spartaans trainingsregime op na te houden?

Aan al die kanttekeningen zullen de fans van Lourens en haar dieet maling hebben. Dit boek is in ieder geval een stuk toegankelijker dan het eerste deel en er staan weliswaar simpele, maar afwisselende gerechten in die je prima doordeweeks kunt eten. We gaan ze deze week uitproberen.