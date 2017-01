Schip met 31 opvarenden vermist voor kust Borneo

De Maleisische kustwacht zoekt voor de kust van Borneo naar een boot met 31 opvarenden, waarvan gevreesd wordt dat die is verongelukt door slecht weer. De zoektocht is ingezet met schepen een helikopters, maar ondervindt volgens lokale media hinder van zware windstoten en hoge golven.

Volgens de Maleisische krant New Strait Times zouden de schipper en een bemanningslid van de boot veilig en wel uit het water zijn gehaald. De twee zouden zijn gered door een toeristenboot die meehielp met de zoektocht.

Over het lot van de andere opvarenden, het merendeel Chinese toeristen, is niets bekend. Volgens de Maleisische autoriteiten zouden er 28 Chinezen aan boord zijn, maar het Chinese consulaat in de Maleisische staat Sabah kon van slechts achttien opvarenden de paspoortgegevens bevestigen.

Onderweg naar populair toeristeneiland

Het schip vertrok zaterdagochtend uit de haven van de regionale hoofdstad Kota Kinabalu en was onderweg naar het eiland Pulau Mengalum, wat op zo’n zestig kilometer uit de kust ligt. Toen de boot twaalf uur na vertrek nog niet was gearriveerd, werd er een zoekactie op touw gezet. Mengalum is populair onder toeristen, die erheen gaan om te snorkelen.

Er wordt nu op zo’n 1.400 vierkante kilometer gezocht naar het schip door reddingsboten en helikopters; de Chinese autoriteiten hebben Maleisië verzocht de zoektocht op te schalen.