Hongersnood dreigt voor 17 miljoen mensen in Hoorn van Afrika

Vanwege weinig regenval en aanhoudende droogte dreigt er hongersnood voor 17 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika. Dat heeft de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, op zondag bekendgemaakt.

Voor ongeveer 12 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia is onmiddellijk voedselhulp nodig.

‘Het is nu tijd om te handelen’

Volgens Maria Helena Semedo, adjunct-directeur-generaal Klimaat en Natuurlijke Hulpbronnen bij de FAO, is de nood zeer hoog.

“De omvang van de situatie vraagt om onmiddelijke actie en coördinatie op nationaal en regionaal niveau. We hebben te maken met een humanitaire noodsituatie. Het is nu tijd om te handelen.”

In het afgelopen half jaar is in de Hoorn van Afrika slechts een vierde van de normale hoeveelheid neerslag gevallen. De delen die het meeste te kampen hebben met hongersnood zijn Somalië, het noordoosten en de kustregio van Kenia en het zuidoosten en de noordoostelijke Afarregio in Ethiopië. Daarnaast heeft de FAO grote zorgen over inwoners van Zuid-Soedan en in de West-Soedanese regio Darfur. Zij hebben een gebrek aan alle basisvoorzieningen vanwege de onveilige situatie in deze gebieden.

Op vrijdag waarschuwde de Verenigde Naties ook al voor een hongersnood in Jemen. Door de aanhoudende oorlog zijn van de naar schatting 25 miljoen inwoners 18,2 miljoen afhankelijk van noodhulp.