Het is voortaan verboden om vluchteling te zijn

Dit is een hele slechte tijd om vluchteling te zijn. Vooral vluchteling uit dat humanitaire rampgebied Syrië. Het is natuurlijk nooit een goede tijd om vluchteling te zijn: er is hongersnood, het is oorlog, je huis is platgebombardeerd, je wordt vervolgd om je politieke ideeën, geloof, ras of wat dan ook. Vroeger was er dan de Vluchtelingenconventie van 1951 die toegang bood tot een veilige haven.

Nou ja, die is er nog. Maar on hold, zal ik maar zeggen, sinds Syriës buurlanden vol raakten en overliepen en massa’s Syriërs Europa binnenstroomden. Ze kunnen nauwelijks ergens meer terecht. Europa is volgebouwd met muren; fysieke muren en psychologische – vluchtelingen zijn extremisten en anders wel profiteurs. In de bewijsbaar overbelaste regio willen ze Syriërs ook niet meer; de Turkse, Jordaanse en Libanese grenzen zijn dicht.

En nu is daar ook nog eens Trump met zijn decreet dat de opvang van vluchtelingen in het algemeen vier maanden opschort, en die van Syrische vluchtelingen specifiek voor onbepaalde tijd. Hoe dan ook zullen de VS dit jaar niet meer dan 50.000 vluchtelingen opnemen. Vorig jaar 85.000, van wie zo’n 12.500 Syriërs. Op 320 miljoen Amerikanen. En o ja, burgers uit zeven islamitische landen, waaronder Iran en Irak, mogen de VS ook voorlopig niet meer in.

Waarom zijn Syrische vluchtelingen nog onwelkomer dan andere? Ik zeg u meteen: ik heb geen sluitend antwoord. Wel Trumps algemene verklaring: de nationale veiligheid. Hij wil moslimextremisten met wortel en tak uitroeien zoals u weet, en alleen maar mensen binnenlaten die in zijn woorden „ons volk diep beminnen”. Hij wijst er in zijn decreet onder andere op dat sinds 11 september 2001 „talrijke in het buitenland geboren individuen zijn veroordeeld of betrokken bij misdrijven die met terrorisme te maken hebben”.

Dat is een nogal ruime omschrijving, en ik heb me even beperkt tot terreuraanslagen in de VS waarbij Amerikanen zijn gedood. Dat leverde geen enkele Syriër op. 9/11 was vooral Saoedisch, Orlando (2016, 49 doden) was het werk van een in de VS geboren ex-Afghaan en San Bernardino (2015, 14 doden) van twee geboren Pakistanen. Geen van allen vluchtelingen, in tegenstelling tot Europa. En de herkomstlanden staan ook geen van alle op de zo te zien tamelijk willekeurige lijst van landen waarvan de burgers niet meer welkom zijn in de VS.

Onze eigen Wilders twitterde meteen zijn complimententen: „I would do the same. Hope you’ll add more Islamic countries like Saudi Arabia soon.”

Daarin zal hij zeker worden teleurgesteld, gezien de grote Amerikaanse belangen in dat land – zie de wapenorders: voor zo’n 115 miljard dollar onder Obama.

Verscheidene Europese leiders hekelden daarentegen de Amerikaanse maatregelen. „De opvang van vluchtelingen die voor oorlog en onderdrukking vluchten, is onze plicht”, verklaarde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Ayrault.

Jaja. Mijn vraag aan u: doen wij hier niet stilzwijgend precies hetzelfde als Trump? Hint: denk eens even aan de tienduizenden ondergesneeuwde vluchtelingen in Griekenland en aan Oost-Europese grenzen.