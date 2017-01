Hamon Franse socialistische presidentskandidaat

Voormalig minister van Onderwijs Benoît Hamon wordt kandidaat voor de Franse Parti Socialiste (PS) in de aanloop naar de Franse verkiezingen in april en mei. Na het tellen van 60 procent van de stemmen staat Hamon op een voorsprong van 58 procent.

Zijn tegenkandidaat, oud-premier Manuel Valls, erkende kort na de eerste officiële telling zijn verlies en feliciteerde Hamon telefonisch.

Hamon won in de eerste ronde van de linkse voorverkiezing ook al de meeste stemmen. Hij haalde toen 36 procent en Valls werd tweede met 31 procent. Hamon (49) vertegenwoordigt de meest linkervleugel van de partij. Hij stapte in 2014 uit de regering uit protest tegen het bezuinigingsbeleid van president François Hollande. Hij is voorstander van een basisinkomen, wil de uitkeringen verhogen en pleit voor een werkweek van 32 uur.

Valls wordt juist gezien als de tegenpool van Hamon. De 54-jarige oud-premier staat bekend als een pragmatische hervormer die voor alles de mogelijkheid tot regeren wil openhouden. De voor een deel van Frans links te autoritaire oud-premier stelde zich in december kandidaat toen Hollande zei geen nieuwe termijn te ambiëren.

Opkomst

Ruim 1,3 miljoen kiezers brachten zondag hun stem uit op de kandidaten van de PS. Bij de eerste voorverkiezing, gingen 1,2 miljoen Fransen naar de stembus en dat was relatief laag volgens NRC-correspondent Peter Vermaas:

“Ter vergelijking: de eerste ronde van de centrum-rechtse voorverkiezing die François Fillon afgelopen najaar als kandidaat aanwees trok 4,3 miljoen kiezers.”

De matige belangstelling toont de deplorabele staat waarin de PS na vijf jaar regeren verkeert. De partij staat momenteel vierde of vijfde voor de presidentsverkiezingen.