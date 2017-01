Halina Reijn ontvangt prestigieuze acteursring

Actrice Halina Reijn heeft de prestigieuze Theo Mann-Bouwmeesterring ontvangen. Ze kreeg de prijs zaterdagavond uit handen van collega Ariane Schluter. Zij was sinds 2010 de draagster van de ring.

Reijn ontving de ring na het slotapplaus voor het toneelstuk Husbands and wives in de Stadsschouwburg Amsterdam. Reijn, verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, speelt daarin een hoofdrol. Schluter prees Reijn bij de overhandiging:

“Vanavond, na ruim 6 jaar, geef ik de ring door aan een actrice die met haar emotionele en schaamteloze spel mij altijd weet te raken. Ze heeft vele prachtige rollen gespeeld. Waar zij zich in het echte leven profileert, verdwijnt ze op het toneel in haar rollen en neemt ons mee naar andere werelden. Met haar persoonlijke spel en volledige overgave aan het toneel is Halina Reijn voor mij de gedroomde draagster van de Theo Mann-Bouwmeesterring.”

Belangrijke bijdrage aan Nederlands toneel

Het publiek gaf de gelijknamige ring in 1911 aan Theo Mann-Bouwmeester ter ere van haar veertigjarige jubileum. Sindsdien wordt het sieraad door actrices doorgegeven. De bezitter van de ring geeft hem steeds aan een vakgenote die in haar ogen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse toneel.

Na Theo Mann-Bouwmeester droegen Else Mauhs (1934), Caro van Eyck (1959), Annet Nieuwenhuijzen (1980), Anne-Wil Blankers (1994) en Ariane Schluter (2010) het sieraad.

De mannelijke variant van de ring, de Albert van Dalsumring, is sinds 2015 in bezit van Hans Kesting. Hij is evenals Halina Reijn verbonden aan Toneelgroep Amsterdam.