Federer wint Australian Open

Roger Federer heeft de finale van de Australian Open gewonnen. Hij had zondag vijf sets nodig op zijn sportieve rivaal Rafael Nadal te kloppen: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Federer komt daarmee op een totaal van achttien grandslamzeges in zijn carrière. Een record.

De twee grootste tennissers van de 21ste eeuw tot dusver, en volgens velen de twee beste spelers ooit, maakten er als vanouds een boeiende strijd van, waarbij het momentum voortdurend tussen de twee wisselde.

Ruim 3,5 uur duurde de wedstrijd tussen de veteranen die allebei op de Australian Open terugkwamen van langdurig blessureleed. De 35-jarige Zwitser Federer was er een half jaar uit met een knieblessure, de 30-jarige Spanjaard Nadal miste het slot van vorig seizoen door een polskwetsuur.

In 2009 stonden Federer en Nadal ook in de finale van de Australian Open tegenover elkaar. Toen won Nadal nog in vijf sets. Verliezer Federer barstte destijds tijdens de prijsuitreiking in tranen uit en moest worden getroost door Nadal.

De laatste grandslamzege van Federer dateerde alweer uit 2012. Toen won hij op Wimbledon. Federer won de Australian Open vier keer eerder. De laatste keer dat hij in Melbourne de trofee omhoog mocht tillen was in 2010.