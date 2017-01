DNB-president Knot: geen rancune bij Brexit

De Europese Unie moet de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over Brexit niet op de spits drijven, omdat het land ook na EU-uittreding een “belangrijke partner” blijft. Dit heeft Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB) zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof.

“Het is in ons belang de emoties zo laag mogelijk te houden”, zei Knot. Hij voegde eraan toe dat de EU niet “uit rancune” moet handelen. Economisch nadelige effecten van de geplande EU-uittreding van de Britten kunnen ook het Europese continent gaan raken, denkt Knot. Er moet na Brexit “zoveel mogelijk ruimte” blijven voor vrijhandel, zei de DNB-president.

De Britse premier Theresa May maakte onlangs duidelijk dat de Britten ook de interne markt van de EU vaarwel te zullen zeggen. In Brussel en in andere Europese hoofdsteden gaan stemmen op om de Britten hiervoor een hoge prijs te laten betalen. Anders zou elk land zich kunnen losmaken van de EU, om vervolgens voor zichzelf de beste economische deal los te slepen. Dan dreigt ontrafeling van de EU en van de interne markt.

Knots pragmatische lijn weerspiegelt de grote economische belangen die Nederland heeft in het Verenigd Koninkrijk. De Britse vraag naar in Nederland gemaakte producten draagt voor 3,4 procent bij aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), zo berekende ING. Dat komt neer op zo’n 300.000 banen, aldus de bank.

“Het is niet in ons belang dit nodeloos op te spelen en te escaleren”, zei Knot.