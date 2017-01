Defensie biedt 26 Afghaanse tolken schadevergoeding

Het ministerie van Defensie gaat 26 Afghaanse tolken een schadevergoeding bieden die aan de Nederlandse missie in Uruzgan gezondheidsproblemen hebben overgehouden. Dat meldt persbureau ANP, dat cijfers opvroeg van het ministerie.

De tolken kampen met psychische problemen, of zijn op een andere manier arbeidsongeschikt geraakt. Van de zeventig tolken die Defensie inzette in de Uruzganmissie heeft de helft aangeklopt voor hulp. Er wordt sinds 2014 gesproken over een schadevergoeding.

In een reactie aan het ANP laat het ministerie weten dat er met elke tolk een individuele vergoeding is getroffen. Iedere tolk krijgt een “zorg- , behandel, re-integratie en keuringstraject”.

Discriminatie, veiligheid in het geding

Na de Uruzganmissie, die van 2006 tot 2010 werd uitgevoerd in de Afghaanse provincie, werd de positie van Afghaanse tolken onderwerp van debat. Zo zouden ze vaker worden uitgezonden dan ze fysiek en mentaal aankonden, en voelden ze zich gediscrimineerd door de Nederlanders. Bovendien zou bij sommigen de veiligheid in het geding zijn geweest om dat hun identiteit bekend was bij de Talibaan.

Minister Hennis van Defensie heeft toegegeven dat de nazorg van tolken te wensen overliet. Ze liet weten de gang van zaken te betreuren. Bij de huidige missie in Mali zijn de regels voor de inzet van tolken aangescherpt.