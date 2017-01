Rechter: reizigers met een visum mogen niet teruggestuurd worden

Mensen die op een Amerikaanse luchthaven zijn aangekomen of die er op doorreis zijn en een visum hebben, mogen het land in. Een Amerikaanse rechter heeft vastgesteld dat ze niet teruggestuurd mogen worden.

De Amerikaanse president Trump kondigde vrijdag een decreet af waarmee inwoners van zeven landen de komende negentig dagen niet de Verenigde Staten in mogen. De VS neemt 120 dagen geen vluchtelingen op.

Het decreet heeft veel reizigers in de problemen gebracht. Mensenrechtenorganisatie ACLU schat dat het om zo’n honderd tot tweehonderd mensen gaat die nu worden vastgehouden op luchthavens. Het ministerie van binnenlandse veiligheid spreekt van 109 personen en de Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging van 170 personen die in de eerste 24 uur van de nieuwe regel het land niet in mochten.