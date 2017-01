Afscheid van The Dillinger Escape Plan

Mathcore

The Dillinger Escape Plan

Gezien: 29/01, de Melkweg, Amsterdam ●●●●●

Afscheid nemen is nooit leuk, zeker niet van een band die nog zo viriel blijkt als The Dillinger Escape Plan. De mathcore band uit New Jersey bracht vorig jaar een van hun beste platen uit, vol ingenieuze hardcore punk met jazz- en pop-invloeden, en speelde veel daarvan zaterdag in een uitverkochte Melkweg in Amsterdam.

Het was hun allerlaatste clubshow in Nederland, naar het aanziet: de band stopt er na deze tour mee. Om, zoals zanger Greg Puciato het in een interview zei, te voorkomen dat ze door blijven schilderen tot de verf daadwerkelijk op is. Zaterdag verspilden ze daar geen woord aan, maar speelden ze alsof ze gewoon op tour waren om het laatste album Dissociation te promoten.

Het werd niet een van hun legendarische concerten - de onvoorspelbare Puciato staat erom bekend soms met bloedige afloop aan plafonds en balkons te gaan slingeren of over het publiek te rennen, en hij heeft wel eens zijn eigen poep of braaksel het stomverbaasde publiek ingegooid. In De Melkweg maakte de band indruk met hun muziek en waren de grote, knetterende stroboscopen het meest gewelddadig.

Alleen het poppy ‘Black Bubblegum’ was wat rommelig, maar daarna klikte de trein in de rails en ramde The Dillinger Escape Plan er steeds natuurlijker hun ingewikkelde ritmes uit. De zaal reageerde fysiek, met een heftige moshpit en veel stagedivers. De rauwe energie waarmee de band nummers als ‘Prancer’ en ‘Hero of The Soviet Union’ bracht, werkte als een tornado die het publiek helemaal opzoog. Ook emotionele uitbarstingen in songs als ‘One Of Us is the Killer’ en ‘Farewell, Mona Lisa’ vielen goed, met de nasale, zuivere stem van Puciato als drager. Mooi was het bijna instrumentele ‘Mouth of Ghosts’, bijna aan het einde, met jazzy pianowerk van gitarist Ben Weinman.

De verf leek zaterdag eigenlijk nog niet eens droog. Misschien dat het einde van ‘Milk Lizard’ daarom zo hard werd meegezongen: “This feels like neverending, this feels like neverending!”