Kama en Herr Seele

Deze week gaat hun illustratie over Trump en zijn muur bij de Amerikaans-Mexicaanse grens. We zien de president gebogen over de plannen, terwijl de bouw al in een vergevorderd stadium is. De cowboys verwijzen naar de staat Texas, die grenst aan Mexico. De illustratie is gebaseerd op het werk Paleis met belvedère en hoofse liefdestuin van de 16de-eeuwse Nederlandse architect en schilder Hans Vredeman de Vries (1527-1609). Hij maakte het in 1568; tegenwoordig is het in Spanje te bezichtigen, in het Museo de Bellas Artes te Bilbao.