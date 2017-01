Serena Williams wint finale Australian Open van zus Venus

Serena Williams heeft in de finale van de Australian Open in Melbourne haar zus Venus Williams verslagen. De 35-jarige Serena had twee sets van 6-4 en 6-4 nodig voor haar 23e grand slamtitel. Het vorige persoonlijke record van 22 titels deelde Serena alleen met de Duitse Steffi Graf. Het absolute record staat op naam van Margaret Court, met maar liefst 24 titels.

De partij tussen de twee zussen duurde net geen anderhalf uur. Het begin van de match verliep niet soepel voor beide speelsters. Ze waren duidelijk nerveus en gaven daardoor onnodig opslagbeurten weg. Liefst vijf breaks werden er in de eerste set geteld. Serena sloeg uit frustratie in de derde game haar racket stuk. Ondanks dat wist ze zichzelf later te herpakken.

Voor de zusters Williams was het de 28e keer dat ze tegenover elkaar stonden. Bij die eerdere partijen was Serena zestien keer de betere. De laatste keer dat de twee voor een dergelijke Sister Act in Melbourne tegen elkaar moesten spelen, was alweer veertien jaar geleden. Ook die partij werd gewonnen door Serena. “Het is onmogelijk voor te stellen dat ik op 23 kwam zonder Venus.” aldus Serena na de match, “Zij is mijn inspiratie en de reden dat ik hier sta.” Door de zege in Melbourne staat Serena Williams weer op de nummer 1-positie van de wereldranglijst.

Zondag is de finale van de Australian Open bij de heren, tussen Roger Federer en Rafael Nadal, die vrijdag na een uitputtingsslag van bijna vijf uur won van de Bulgaarse Grigor Dimitrov.