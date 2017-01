Marianne Vos grijpt naast achtste wereldtitel

Niet Marianne Vos maar de Vlaamse Sanne Cant rijdt dit jaar in de regenboogtrui. Vos kwam zaterdag in Bieles (Luxemburg) te kort om haar achtste wereldtitel in het veldrijden te pakken. In een spannende slotfase moest Vos de Vlaamse Sanne Cant voor zich laten.

Het spekgladde parcours lag Vos goed: ze reed lange tijd op kop en reed soepel en tactisch door de bochten. In de laatste ronde kampte ze met materiaalpech, maar na enkele seconden sprong ze weer op haar fiets. De Vlaamse reed haar voorbij, waarna een kat-en-muisspel volgde. Vos liet vervolgens het sprintje naar de finish lopen. “Mijn ketting ging eraf en vervolgens zat hij vast”, legt Vos bij de NOS uit. “Normaal is dat niet zo’n ramp, maar nu moest ik echt van de fiets en stilstaan. Ik kon nog net aanpikken, maar ik had een serieuze inspanning gedaan om weg te komen. Dat was jammer.”

“De titel was niet heel ver weg. Dat maakt het nu zuur. Maar ik moet wel zeggen dat Sanne Cant een sterke wedstrijd reed. (…) Ik had niet echt veel meer over. Op het asfalt zette ze goed aan en kon ik niet meer meekomen.”

Cant geloofde in winst toen ze het materiaalpech van Vos zag, zei ze in een reactie kort na de finish. “In de laatste ronde had Marianne problemen met haar fiets. Toen dacht ik: misschien kan ik nog winnen, maar dan wordt het wel een erg lastige finale”, sprak de Vlaamse.

“Ik ben heel blij, ik kan het niet geloven. De trui is dit jaar voor mij. Ik droom hier al van sinds mijn zesde. Ik kan niet geloven dat ik Vos heb verslagen, ze is al zeven keer wereldkampioen geworden. Dit is de mooiste dag van mijn leven.”

Het brons ging naar de Tsjechische Katerina Nash, de Nederlandse Lucinda Brand viel net buiten het podium.