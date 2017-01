John Hurt: specialist in slachtoffers

Bij het grote publiek is de Britse acteur John Hurt, vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden, voor altijd Kane, de ongelukkige astronaut die in 1979 in sf-horrorfilm Alien oraal wordt bevrucht door een buitenaards monster en later aan de eettafel bloedig bevalt van diens gepantserde foetus: de ‘chestburster’. Onsterfelijk door een nare dood.

Niet veel acteurs stierven zo vaak in films als John Hurt. Van zijn 204 rollen - volgens database IMDb - eindigden er zo’n veertig fataal: Rutger Hauer mocht hem doodschieten in The Osterman Weekend (1976). „Een specialist in slachtoffers”, schreef Quentin Crisp, en die kon het weten: John Hurt vertolkte deze dandy en frequent gemolesteerde Engelse relnicht in de tv-film The Naked Civil Servant, wat hem in 1975 een Bafta en Emmy bezorgde.

Misschien gaven John Hurts fragiele postuur en vermoeide gelaat - met dank aan licht hangende oogleden en mondhoeken, alsmede jaren van drankmisbruik - hem iets gedoemds. Grote indruk maakte hij als Timothy Evans in 10 Rillington Place, in 1950 ten onrechte opgehangen voor de moord op zijn zwanger echtgenote en dochtertje. Zijn eerste Oscarnominatie verdiende hij als weerloze Britse junkie Max in een Turkse gevangenis in Midnight Express (1978), twee jaar later volgde een tweede nominatie als misvormde Victoriaans kermisattractie John Merrick in David Lynch’ The Elephant Man. Maar zijn ultieme slachtoffer was toch de door Big Brother vermorzelde Winston Smith in George Orwells dystopie 1984.

jk_rowling J.K. Rowling So very sad to hear that the immensely talented and deeply beloved John Hurt has died. My thoughts are with his family and friends. 28 januari 2017 @ 06:59 Volgen

Met zijn afgemeten, krakerige stem - John Hurt was een veelgevraagd stemacteur - zette hij ook puntgave cynici neer: niet voor niets brak hij in 1966 door als de wezelachtige streber Richard Rich in het met zes Oscars bekroonde kostuumdrama A Man of All Seasons. Regisseur Fred Zinnemann caste Hurt nadat hij op het toneel zijn „explosieve, nerveuze energie” zag. Met koortsachtig of geschifte personages wist Hurt ook prima raad: denkt aan zijn rol als keizer-provocateur Caligula in de hitserie I, Claudius (1976).

John Hurt werd in 1940 geboren in het mijnstadje Chesterfield in Derbyshire als zoon van de Anglicaanse priester en een gewezen actrice. Zijn ouders hielden hem bewust apart van mijnwerkerskinderen en stuurden hem op zijn achtste naar kostschool St. Michaels. Daar ontwikkelde hij een passie voor het toneel, maar werd hij, blijkens een interview in 2005, ook seksueel misbruikt door de hoofdmeester. Die had de gewoonte leerlingen met zijn stoppels te raspen en zijn tong in hun mond te douwen: als special effect verwijderde hij daarbij zijn valse voortanden. Het moet hem gevormd hebben, peinste Hurt: van zijn jeugd stond alleen die tijd hem kristalhelder bij.

Zijn ouders verzetten zich tegen zijn acteerambities: Hurt was te iel en lelijk om ervan te leven, dachten ze. Als concessie aan zijn artistieke inborst mocht hij op kunstacademie St. Martins in Oxford kunstleraar worden. Via handige manipulaties wist Hurt in 1960 alsnog een beurs te krijgen voor de Royal Academy of Dramatic Art en maakte hij twee jaar later zijn tv-debuut - een erg fanatiek toneelacteur was hij nooit.

In zijn glorietijd - de jaren zeventig en tachtig - kreeg John Hurt door zijn alcoholisme de reputatie van ‘hellraiser’, met rammelspeeches, scheldpartijen tegen fotografen, schandalen in het nachtleven. Hij versleet drie echtgenotes, kreeg twee kinderen bij nummer drie - Jo Dalton - en had tussendoor een 15 jaar durende affaire. „Mensen als ik, die zichzelf als beroep binnenstebuiten keren, neigen ertoe van elk huwelijk een emotionele worsteling te maken”, zei hij in 2005, drooggelegd en tot rust gekomen met zijn vierde echtgenote, Anwen Rees-Meyers.

Toch vind je in zijn loopbaan nauwelijks een dip: John Hurt speelde met ijzeren regelmaat vier tot vijf bijrollen per jaar in Hollywoodkrakers - Hellboy, Indiana Jones, Harry Potter - en bij filmauteurs als Lars von Trier (Melancholia, vertelstem in Dogville en Manderlay) en Jim Jarmusch (Dead Man, The Limits of Control, Only Lovers Left Alive). Zelf was hij blij met een een handvol rollen als ‘leading man’ in kleine films, maar kon hij moeilijk ontevreden zijn over al die fraaie rollen als door het leven verslagen grootvaders die hij in zijn latere jaren speelde: tragische types als MI-6-baas Control in Tinker, Tailor, Soldier, Spy. In diezelfde jaren werd hij overladen met levensprijzen en mocht hij zichzelf Sir John Hurt gaan noemen.

Hij smaakte tevens het genoegen om zelf nog een Big Brother te spelen: dictator Adam Satler in V for Vendetta - al liep het met Satler slecht af, uiteraard. In 2008 keek Hurt tevreden terug op zijn oeuvre. „Je beseft het niet zo terwijl je bezig bent, maar nu ik zo in mijn cv terugblader, denk ik: niet slecht voor een ouwe dronkelap.”