FC Utrecht wint van Go Ahead Eagles

FC Utrecht verlaat Deventer met drie punten in de tas. De uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles werd met 1-0 gewonnen, de enige treffer was van verdediger Xandro Schenk die zijn eigen doelman passeerde. De thuisploeg eindigde met tien man op het veld nadat Darren Maatsen na een kwartier spelen uit het veld werd gestuurd met een rode kaart.

Het elftal van trainer Erik ten Hag was toe aan winst. De thuisnederlaag tegen aartsrivaal Ajax (0-1) zorgde voor een grote teleurstelling. Nog groter was de nederlaag van afgelopen woensdag: toen verloor Utrecht de kwartfinale van de KNVB-beker na strafschoppen van SC Cambuur.

De negatieve uitslag van de voorgaande twee duels bleven niet zonder gevolgen voor Nacer Barazite, Yassin Ayoub en Richairo Zivkovic. Ze verloren hun basisplaats aan respectievelijk Patrick Joost, Andreas Ludwig en Gyrano Kerk. Giovanni Troupée verving de geschorste Willem Janssen. In de Adelaarshorst domineerde FC Utrecht, maar het kon niet tot scoren komen. De ongelukkige verdediger van de Eagles werkte een voorzet van Ludwig in de 32e minuut in eigen doel (0-1).