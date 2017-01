Elephant Man-acteur John Hurt overleden

De Britse acteur John Hurt is vrijdag op 77-jarige leeftijd in Londen overleden. Hurt, bekend van zijn rollen in Alien, The Elephant Man en Harry Potter, leed sinds 2015 aan alvleesklierkanker.

De in het Engelse Derbyshire geboren acteur begon zijn lange carrière in de jaren zestig met kleine rollen in met name tv-series. Zijn doorbraak kwam in 1966, in A Man For All Seasons (1966). Het grote publiek leerde Hurt kennen van de historische serie I, Claudius (1976).

Twee Oscarnominaties

Twee jaar later werd Hurt voor het eerst voor een Oscar genomineerd. Zijn rol als heroïneverslaafde in Midnight Express (1978) leverde een nominatie op in de categorie Beste Mannelijke Bijrol, die dat jaar overigens naar Christopher Walken voor The Deer Hunter ging. Twee jaar later werd Hurt weer voor een Oscar genomineerd, deze keer voor de meest definiërende rol uit zijn carrière: die van een ernstig misvormde man in David Lynch’ The Elephant Man.



In de categorie Beste Mannelijke Hoofdrol moest hij echter Robert DeNiro voor zich laten, die imponeerde in Raging Bull. Aan de rol in Elephant Man beleefde de Brit overigens weinig plezier: Hurt moest iedere dag acht uur lang worden opgemaakt vóór er ook nog maar een shot was opgenomen.

Iconisch was Hurts bijdrage aan de eerste Alien (1979), waarbij diens gruwelijke sterfscène tot de canon van de science fiction is gaan behoren. De acteur was niet te beroerd om die scene later in de hilarische komedie Spaceballs van Mel Brooks nog eens dunnetjes over te doen.

No one could have played The Elephant Man more memorably. He carried that film into cinematic immortality. He will be sorely missed. — Mel Brooks (@MelBrooks) January 28, 2017

In recente jaren was Hurt te zien in Snowpiercer, Melancholia en Tinker Tailor Soldier Spy. Ook speelde hij in de Harry Potterfilms als Mr. Ollivander. Hurt bleef tot aan het einde acteren en zal nog te zien zijn als Neville Chamberlain in The Darkest Hour, waarvan de opnames net zijn afgerond.