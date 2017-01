Brand in villa bestemd voor vluchtelingen

In de Gelderse stad Twello in de gemeente Voorst is gedurende vrijdagnacht een villa die bedoeld was als toekomstige huisvesting voor asielzoekers in vlammen opgegaan. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar de villa “moet als verloren worden beschouwd”, schrijft de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland op Twitter. Over de toedracht is nog weinig bekend, de politie doet onderzoek.

De brand in het oude jaren-’30 huis werd rond 3.00 uur ontdekt. Tegen die tijd stond de zolder al in brand en was het te heet om nog het gebouw in te gaan, zegt een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio. Het huis stond in het centrum van Twello.

De gemeente kocht het huis in de zomer van 2016 aan. De bedoeling was dat een aantal alleenstaande statushouders zich zouden vestigen in het pand. Het moest eerst nog verbouwd worden. Volgens uitspraken van burgemeester Jos Penninx Omroep Gelderland was er ophef over het huis, maar die betrof de omstandigheden rond de aankoop van de villa, niet de komst van de vluchtelingen.