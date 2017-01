Aangepast reisadvies Chili wegens bosbranden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Chili aangepast vanwege de aanhoudende bosbranden in het Zuid-Amerikaanse land. Vooral in de regio’s Valparaiso, O’Higgins, Maule, Biobio en Araucania is het nu gevaarlijk. Er zijn inmiddels tien mensen overleden vanwege de branden.

Onder de slachtoffers zijn voornamelijk brandweerlieden en politieagenten. Op donderdag stierven vier leden van de brandweer en twee agenten. Het dodental liep de afgelopen dagen verder op.

De bosbranden woeden al weken in het zuiden van Chili. Zo’n 240.000 hectare grond is inmiddels verwoest, waaronder de stad Santa Olga. Rond de duizend gebouwen werden verwoest; 6.000 bewoners sloegen op de vlucht. Volgens de Chileense regering heeft het land te maken met “misschien wel de grootste bosbranden ooit”.

Het ministerie raadt reizigers aan om het lokale nieuws te volgen, om precies te weten waar de branden zich bevinden.