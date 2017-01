40 Turkse NAVO-soldaten vragen asiel aan in Duitsland

Bijna veertig NAVO-soldaten die afkomstig zijn uit Turkije hebben asiel aangevraagd in Duitsland. Dat werd op zaterdag bekend naar aanleiding van berichtgeving van de Duitse krant Der Spiegel en ARD. In november vorig jaar liet NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg weten dat verschillende Turkse militairen asielaanvragen hadden ingediend in de landen waar zij gelegerd waren. Hoeveel er in Duitsland asiel hebben aangevraagd was toen nog niet bekend.

Honderden Turkse NAVO-militairen werden door Turkije teruggeroepen na de mislukte couppoging van 15 juli. Sommigen weigerden terug te keren en vroegen asiel aan.

De soldaten spreken in Der Spiegel voor het eerst over hun situatie en beweegredenen. Twee geïnterviewde officieren zeggen dat ze vrezen gefolterd te worden als ze terugkeren. Ze zeggen niks te maken hebben gehad met de couppoging. Ze hebben “geen sympathie” voor de coupplegers. Der Spiegel schrijft dat de Duitse immigratiediensten niet van plan zijn de soldaten anders te behandelen dan andere asielzoekers.

Merkel

De timing van het nieuws komt niet goed uit voor Angela Merkel. Merkel reist op donderdag naar Turkije voor overleg over de vluchtelingendeal die de Europese Unie en Turkije in maart 2016 sloten. Er sleept op het moment een conflict tussen Turkije en Griekenland, dat weigert om acht Turkse militairen uit te leveren. Volgens de Griekse rechter wacht de soldaten mogelijk een oneerlijk proces in Turkije.

Turkije heeft gedreigd om de vluchtelingendeal op te blazen als Griekenland de soldaten niet snel uitlevert. Op het moment “worden er verdere stappen bekeken” die het land kan nemen wat betreft de migratiedeal, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu op vrijdag tegen de Turkse staatstelevisie.