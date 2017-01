Zijn gearresteerde Russen landverraders?

Een reeks arrestaties in de Russische wereld van internetbeveiliging heeft gezorgd voor speculaties in Rusland over mogelijke spionage van de Amerikanen.

Deze week werd bekend dat Sergej Michailov, een medewerker van de afdeling ‘Informatiebeveiliging’ van de geheime dienst FSB, in december is aangehouden. Rond dezelfde tijd volgde de arrestatie van Roeslan Stojanov, een bekende analist van het vermaarde Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky. Volgens de Russische krant Kommersant hangen de twee arrestaties samen met een onderzoek naar ‘landverraad’. Daaronder valt ook het spioneren van een buitenlandse mogendheid.

Meerdere arrestaties

Afgelopen donderdag meldde de Russische tv-zender REN-TV dat in december ook een tweede FSB-officier is aangehouden in verband met deze zaak. Het zou gaan om een van de medewerkers van Michailov, een zekere majoor Dmitri Dokoetsjajev. Volgens de nieuwssite RBK is er ook een vierde arrestant, van wie de naam nog niet bekend is.

Verschillende Russische media suggereren dat het onderzoek draait om Amerikaanse spionage. Volgens de Novaja Gazeta vermoedt de FSB dat hun medewerker Michailov informatie verstrekt aan de Amerikanen over ‘King Servers’, een Russisch bedrijf dat computercapaciteit verhuurt. Volgens Amerikaanse analisten werden onder andere deze servers gebruikt door Russische hackers die werkten voor de Russische geheime diensten.

Hackerscollectief

De Russische site Tsargrad kwam met een spectaculaire versie van de zaak. Volgens de site gaf FSB-officier Michailov leiding aan het hackerscollectief ‘Sjaltaj-Baltaj’, (‘Humpty Dumpty’). Deze groep zou verantwoordelijk zijn voor het inbreken in de computers van een groot aantal prominente Russen en politici. De groep was onder meer verantwoordelijk voor het hacken van de mail van de Russische premier Medvedev. Volgens de bronnen van Tsargrad staan de hackers in contact met de Amerikaanse geheime dienst CIA.

Dat het om een grote zaak gaat, lijkt zeker. Medio december berichtte Komersant al dat het hoofd informatiebeveiliging van de FSB, generaal Andrej Gerasimov, binnenkort zou aftreden. Mogelijk heeft dat te maken met dit onderzoek. De verdachten zullen worden voorgeleid voor een geheim militair tribunaal.