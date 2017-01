Willem II wint van Sparta

In een duel in de marge van het rechterrijtje van de Eredivisie heeft Willem II een belangrijke overwinning geboekt op Sparta: 3-2. De Tilburgse club stijgt daardoor naar de elfde plaats en heeft zich in ieder geval voorlopig ontworsteld van de degradatiezorgen. Sparta blijft dertiende.

Willem II gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen. Eerst opende Fran Sol de score in de achttiende minuut door raak te koppen. Daarna maakte Zakaria El Azzouzi gelijk door de bal in de verre hoek te schieten. Vlak voor rust kwamen de Tilburgers opnieuw voor door een doelpunt uit een corner van Darryl Lachman. In de 69e minuut kwam Sparta voor de tweede keer langszij dankzij een mooie vrije trap van Thomas Verhaar.

Toch kwam er nog een winnaar in Tilburg. In blessuretijd wist invaller Thom Haye, die bij zijn wissel nog werd uitgefloten, de winnende treffer te maken.

Dit weekend staan nog acht wedstrijden op het programma. Koploper Feyenoord moet zondag thuis tegen NEC, achtervolger Ajax speelt die middag in de Arena tegen ADO Den Haag. Nummer drie PSV komt zaterdag al in actie, thuis tegen Heracles.