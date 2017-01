Weekendtips: Martin Creed, IFFR en Midzomernachtdroom

Tentoonstelling: Martin Creed: Say Cheese!

Ordeningen, stapelingen, verzamelingen, nummeringen - ze komen voortdurend terug in het oeuvre van de Britse Martin Creed. Hij heeft ze nodig om grip op zijn leven te houden. Alleen zo kan hij de chaos in zijn hoofd bedwingen. „Mijn wereld is een soep van gedachten, gevoelens en dingen die allemaal door elkaar lopen.”

Martin Creed: Say Cheese!

T/m 7/5 in Museum Voorlinden, Wassenaar. Inl: voorlinden.nl

●●●●●

Sfeerimpressie van Martin Creed



Lees ook: Kruipen door het hoofd van Martin Creed

Film: International Film festival Rotterdam

NRC tipt tien films op het International Film Festival Rotterdam, dat afgelopen woensdag van start is gegaan.

Lees ook: Wat je tijdens IFFR niet moet missen

Klassiek: Don Giovanni, de pocketopera

Foto Remke Spijkers

Het NBE tovert Don Giovanni, opera aller opera’s, om tot een voorstelling op broekzakformaat. De opera duurt een uurtje (i.p.v. drie) en volgt één verhaallijn: de wraak van Donna Anna op de onverbeterlijke verleider Don Giovanni. Je kunt het oneerbiedig of ridicuul vinden, maar deze mini-Mozart is toegankelijk en knap gemaakt.

Don Giovanni, de pocketopera

Door NBE.

Regie: Marleen Prins.

Gehoord: 26/1 Podium Mozaïek Amsterdam; tournee t/m 9/2.

Inl: nbe.nl

●●●●●

Theater: Emilia Galotti

Scène uit ‘Emilia Galotti’, met Jip van den Dool als prins, Diewertje Dir als Emilia, Vanja Rukavina als markies. Foto Sanne Peper

Bijna alles aan de voorstelling ‘Emilia Galotti’ in de regie van het grote talent Maren E. Bjørseth is goed gedaan. Een groep jonge acteurs laten de vonken eraf vliegen en voeren hun opdracht om maniëristisch en grotesk te spelen tot in de puntjes uit. Alleen de plot uit 1772, waarin een boze prins voorkomt dat het brave burgermeisje Emilia Galotti met een ander trouwt, is nogal achterhaald.

Emilia Galotti, door Toneelgroep Amsterdam/ Toneelschuurproducties.

Gezien: 21/1, Toneelschuur Haarlem.

Tournee t/m 16/2.

Info: toneelgroepamsterdam.nl

●●●●●

Lees ook: De vrouw als speelbal

Theater: Midzomernachtdroom

Archieffoto van het Globetheater in Diever. Foto Sake Elzinga

Ogenschijnlijk uit het niets is in de bossen van het Drentse Diever een replica verrezen van het theater The Globe, geïnspireerd door Shakespeares eigen toneelhuis. Om dit te vieren speelt het Dieverse Shakespeare Theater de komedie Midzomernachtdroom.

Midzomernachtdroom

Door Shakespeare Theater Diever.

Gezien: 12/1 Globe Theater, Diever.

Te zien t/m 27/5 aldaar.

Inl: globetheaterdiever.nl

●●●●●

Lees de recensie: Anti-feeërieke Shakespeare