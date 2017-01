Waarom stond Ron Fresen buiten in de kou?

Follow @nrc_opinie



Warna Oosterbaan is journalist en oud-redacteur van NRC

Het is weer koud, vooral ’s avonds. Iedereen kruipt na de maaltijd bijeen en kijkt met een warme kop koffie naar het NOS-journaal. Om gezellig te griezelen. Want daar zie je mensen die het veel minder hebben dan wij. Mensen als Kees van Dam, die op een stikdonkere buitenweg moet vertellen over vee dat geruimd moest worden op een boerderij in een verafgelegen regio. Er is daar niks meer te zien, de koeien zijn al weg, de boer is al naar bed, maar Kees moest voor het journaal terug naar die buitenweg.

Of Ardy Stemerding, die je meestal in winterjas en ijsmuts ziet klappertanden voor een gebouw waar iets belangrijks is gebeurd, maar waar hij blijkbaar niet in mag. Groot is mijn mededogen ook altijd met Lidwien Gevers, die de hele dag in een Paleis van Justitie doorbrengt, maar voor het NOS-journaal zonder jas naar buiten moet om daar voor de camera te vertellen wat ze binnen heeft gezien.

Op het dak van een regeringsgebouw

Het zijn grote opofferingen, maar het is in televisieland nu eenmaal zo dat alleen nieuws dat in de bittere kou wordt uitgezonden echt nieuws is. In de warme studio kunnen ze wel van alles beweren, maar hoe zou je kunnen twijfelen aan een verslaggever die op het beijzelde dak van een regeringsgebouw vertelt wat er de afgelopen dag is gebeurd? Terwijl een gierende sneeuwstorm hem het spreken bijna onmogelijk maakt?

Een helder principe, maar gisteravond gebeurde er iets waardoor ik eraan ging twijfelen. Het was het Kamerdebat over de positie van minister Van der Steur. Gewoontegetrouw had verslaggever Ron Fresen zich op het cruciale moment in zijn winterjas gehesen en stond hij ergens op een Haags gebouw verslag te doen van hetgeen er onder hem gebeurde. Plotseling werd duidelijk dat Van der Steur was afgetreden. Presentatrice Annechien Steenhuizen vroeg aan Fresen: „Gebeurt er nu nog iets in de Tweede Kamer?” Fresen knipperde even met zijn ogen maar sloeg meteen terug: „Dat kan ik hiervandaan natuurlijk niet inschatten.”

Ik was geneigd hem gelijk te geven. De elementen trotseren is één ding, maar om te verwachten dat je dan ook nog verslag kunt doen van het aftreden van een minister – een kind kan begrijpen dat je ook te veel kunt vragen.