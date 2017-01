VN waarschuwen voor hongersnood in Jemen

Hoge functionarissen binnen de Verenigde Naties waarschuwen dat de nog steeds voortdurende oorlog in Jemen leidt tot grote hongersnood in het land. Tweederde van de ongeveer 25 miljoen inwoners hebben onmiddelijk humanitaire hulp nodig.

De speciale VN-gezant voor Jemen Ismail Ould Cheikh Ahmed liet tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad weten dat in de afgelopen maanden een “gevaarlijke escalatie” is ontstaan van militaire activiteiten in het land met “tragische consequenties” voor de Jemenitische bevolking. 18,2 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp.

‘Geen militaire oplossing voor dit conflict’

Volgens Stephen O’Brien, VN-coördinator voor humanitaire hulp, is de oorlog in Jemen verantwoordelijk voor het grootste voedselhulpplan in de wereld. “Wanneer er niet onmiddelijk wordt ingegrepen, is hongersnood in 2017 een zeer mogelijke uitkomst”. Er is zeker twee miljard dollar nodig om de Jemenitische bevolking te helpen, aldus O’Brien. Hij riep VN-lidstaten op om genereus te geven tijdens de speciale conferentie over Jemen eind maart.

Veel inwoners in Jemen lopen gevaar vanwege lukrake beschietingen, zo liet Ould Cheikh Ahmed weten. Zowel de Houthi-rebellen als de coalitie geleid door Saoedi-Arabië claimt militaire overwinningen, maar volgens de speciale VN-gezant is er geen “militaire oplossing voor het conflict”. Hij riep de partijen op politieke moed te tonen en te werken aan een vredesovereenkomst.

In de al meer dan twee jaar voortdurende oorlog zijn volgens de VN zeker tienduizend burgers omgekomen en meer dan veertigduizend mensen gewond geraakt.

Veel burgerslachtoffers bij bombardementen Saoedi-Arabië

Het conflict in Jemen ontstond nadat Houthi-rebellen gebruik maakten van de chaos in het land nadat tienduizenden Jemenieten in 2011 in opstand kwamen tegen het dictoriale regime van president Saleh. Een jaar later werd hij afgezet. De huidige president Abd-Rabbu Mansour Hadi ontvluchtte zijn land nadat de Houthi’s in het voorjaar van 2015 de hoofdstad Sana’a en grote delen van Noord-Jemen veroverden.

Hadi riep de hulp in van Saoedi-Arabië dat met een internationale coalitie vooral bombardementen uitvoert op de Houthi-rebellen. Bij deze luchtaanvallen vallen ook honderden burgerslachtoffers.