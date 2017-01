Turkije vraagt opnieuw om uitlevering militairen

Het Turkse ministerie van Justitie heeft vrijdag Griekenland opnieuw gevraagd om acht Turkse militairen uit te leveren die na de mislukte couppoging naar Griekenland vluchtten. Het verzoek komt een dag nadat het Griekse Hooggerechtshof een Turks uitleveringsverzoek afwees, omdat het onwaarschijnlijk is dat ze een eerlijk proces krijgen.

“Met het tegenhouden van de uitlevering, beschermt Griekenland de coupplegers”, zo tekende de Turkse staatszender TRT Haber op uit de mond van de minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. De minister beschuldigt Griekenland ervan te falen in de “strijd tegen terrorisme” en stelt dat het vonnis “politiek gemotiveerd” is.

Het vonnis vergroot de spanningen tussen de buurlanden net op het moment dat er vorderingen geboekt worden in de onderhandelingen over de hereniging van Cyprus.

Onafhankelijkheid van de rechtspraak

De militairen vluchtten na de mislukte coup van 15 juli per helikopter naar Noord-Griekenland en vroegen daar politiek asiel aan. Turkije verzocht Griekenland vervolgens de acht militairen uit te leveren: de militairen zouden opdracht hebben gekregen om de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te ontvoeren uit zijn vakantiehuis in de Turkse badplaats Marmaris. De militairen hebben dit altijd ontkend.

Volgens Beemsterboer reflecteert het Griekse vonnis de zorgen in Europa over de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Turkije.