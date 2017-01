Presentator Thomas Erdbrink niet verder bij Zomergasten

Thomas Erdbrink houdt het na één jaar al voor gezien als presentator van het VPRO-programma Zomergasten. Hij heeft het te druk met andere dingen, schrijft hij in zijn wekelijkse column, die morgen in de Volkskrant verschijnt. De journalist presenteerde het programma waarin gasten hun favoriete televisiefragmenten tonen pas één jaar.

“Nadat je het licht hebt gezien, komen de beslissingen. Ik stop als presentator van Zomergasten, want daar is geen tijd voor dit jaar”, schrijft Erdbrink. “we beginnen volgende maand met het maken van een vervolg op Onze man in Teheran. Verder concentreer ik me op mijn echte werk: voor The New York Times.”

Erdbrink ontving vorig jaar onder meer premier Mark Rutte en de omstreden Abou Jahjah. Over de manier waarop de journalist worstelde met zijn rol als presentator, schreef tv-recensent Hans Beerenkamp:

“Erdbrink voelt zich duidelijk het minst op z’n gemak bij emoties en psychologie. Hij blijft hardnekkig doorvragen als het allang duidelijk is en ziet andere dingen over het hoofd. Na kritiek vorige week op een soms al te botte toon, werkte hij nu hard aan elegantie en empathie, maar het moest uit zijn tenen komen. Zijn gebruikelijke lichte ironie werkt vast beter in de laatste twee afleveringen, met een wetenschapper en een politicus.”

Het is nog niet bekend wie Erdbrink gaat opvolgen als presentator van Zomergasten.