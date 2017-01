‘Identiteitscontrole bij Thalys en Eurostar’

Wie in België, Nederland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk met internationale hogesnelheidstreinen reist, zal zich op ten duur moeten identificeren. Die vier landen hebben een akkoord bereikt over de invoering van passagierslijsten op internationale trajecten, meldt onder meer de NOS. Er komt een gezamenlijke taskforce die over de uitvoering gaat overleggen met Thalys en Eurostar.

Bij reizen met deze treinen moet je vaak al je paspoortgegevens invoeren als je een kaartje koopt. Bij het instappen gaat nu ook gecontroleerd worden of diegene die instapt, ook is wie het ticket heeft gekocht. De bedoeling van de passagierslijsten is verder dat de veiligheidsdiensten kunnen checken of er geen gezochte criminelen in de trein zitten.

Na de mislukte aanslag in de Thalys in 2015 heeft de Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon dit al eens geopperd. Na de aanslag in Berlijn is het opnieuw gaan spelen. De dader van die aanslag wist met het openbaar vervoer via Nederland, België en Frankrijk naar Italië te reizen, voordat hij door de politie werd doodgeschoten.

Niet op bussen

Eerder was er ook sprake van paspoortcontroles op internationale bussen, maar die komen er niet. Het volledige plan wordt halverwege maart gepresenteerd door de vier landen.

Treinmaatschappijen hebben al gewaarschuwd dat ze het gebruik van passagierslijsten niet zien zitten omdat de kosten en de vertragingen zullen toenemen. Meer mensen zouden bovendien de auto nemen, waarschuwen ook de reizigersverenigingen.

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de afspraken nog niet bevestigd, meldt de NOS.