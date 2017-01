Sterke daling onderschepte valse eurobiljetten

Het aantal onderschepte valse eurobiljetten is in het afgelopen sterk gedaald. Het nam af met 29 procent tot 47.200, dat meldt de Nederlandse Bank (DNB). Ook wereldwijd nam het aantal af met 24 procent tot 684.000.

Bij vervalsers zijn vooral 20 en 50 eurobiljetten in trek. Van alle aangetroffen vervalste coupures was ongeveer 12 procent een biljet van 20 euro en 73 procent een biljet van 50 euro.

Nieuw biljet van 50 euro

Een exacte verklaring voor de flinke daling van de onderschepte valse eurobiljetten is niet te geven, aldus DNB. Het ligt mogelijk aan beter oplettende winkeliers - die steeds vaker gebruik maken van detectieapparaten - en meer aandacht van politie en justitie voor deze vorm van criminaliteit.

Een ander wapen tegen geldvervalsing is de introductie van een nieuw biljet van 50 euro. Op 4 april van dit jaar wordt dit biljet ingevoerd met vernieuwde en verbeterde echtheidskenmerken. Net als in het biljet van 20 euro is er een ‘portretraampje’ opgenomen dat zichtbaar wordt als het biljet tegen het licht wordt gehouden.