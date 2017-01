Staatscommissie gaat democratie onderzoeken

De regering stelt een staatscommissie in die gaat bekijken of de parlementaire democratie moet worden veranderd om beter te functioneren. Commissaris van de Koning en voormalig Kamerlid en minister Johan Remkes (VVD) wordt voorzitter van de commissie.

Premier Mark Rutte maakte de oprichting van de staatscommissie vrijdag bekend. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad wilde hij zelf geen suggesties voor veranderingen geven. Een actieve politicus kan zich beter met concreet beleid bezighouden. Rutte:

“Het is goed dat de staatscommissie er naar gaat kijken. Zij doet dat met de nodige distantie en dat is een meerjarig proces.”

De staatscommissie parlementair stelsel gaat onder meer kijken of er iets moet veranderen aan de wijze waarop parlementariërs worden gekozen, de taken van het parlement en het functioneren van de parlementaire democratie in bredere zin. De commissie zal volgend jaar haar advies uitbrengen.

‘Voldoende toekomstbestending?’

De voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, Khadija Arib en Ankie Broekers-Knol, riepen Rutte in de zomer al op zo’n staatscommissie in te stellen. De staatscommissie moet volgens beide Kamers, in een brief aan de regering destijds, “antwoord geven op de vraag of het parlementair stelsel voldoende toekomstbestendig is”.

De commissie bestaat uit acht mensen onder wie de ex-senatoren Jacob Kohnstamm en Ruud Koole die eerder voorzitter waren van respectievelijk D66 en PvdA. Ook Eric Janse de Jonge (CDA), Flora Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie) en Nanneke Quik-Schuijt (SP) zijn lid van de Eerste Kamer geweest. Verder maken de hoogleraren Tom van der Meer (UvA) en Carla van Baalen (Nijmegen) deel uit van de commissie.