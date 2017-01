Ruttes grote leugen

Iemand in het VVD-campagneteam moet gedacht hebben: op de dag dat het boek van journalist Bas Haan verschijnt laten we minister-president Mark Rutte een brief schrijven aan alle Nederlanders. Dan, je zult het zien, gaat het gesprek dáárover, trekken we het initiatief naar ons toe, heft het een het ander op. Afleiding is de beste verdediging.

Maar het een hief het ander niet op. Het versterkte elkaar.

Die brief. Tot ver buiten de landsgrenzen reageerde men geschokt op die wonderlijke mengelmoes van warme gemeenschapszin en koude vreemdelingenhaat. Dat gaat zo: we moeten het met z’n allen gezellig houden in dit waanzinnig gave landje – en als het je niet bevalt, dan rot je toch gewoon op? Verbinden en verdeling zaaien, een arm om je schouder en een elleboogstoot, als je alles lekker door elkaar klopt, is het toch gewoon hetzelfde?

De uitspraak van burgemeester Aboutaleb na de aanslagen op Charlie Hebdo – als je onze rechtsstaat fundamenteel afwijst, wat let je dan om te vertrekken – werd in Ruttes brief tot een geniepige karikatuur: wie niet ‘normaal’ kan doen, moet z’n koffers pakken. En rara wie er niet normaal kan doen.

De man die een paar jaar geleden nog trots verkondigde over geen visie te beschikken, kwam hier ineens met een heleboel visies tegelijk aanzetten. Ze liepen alleen een beetje door elkaar – een beetje Obama, een beetje Drees, en heel veel Gerard Joling.

We moeten weer één worden, maar jij kan maar beter vertrekken. Want jij kan niet normaal doen. Hillary Clinton haar basket of deplorables, Mark Rutte zijn basket of deportables.

Burgers die geschokt waren door Ruttes brief, kan ik geruststellen: hij meent er niets van. Er spreekt geen visie uit, geen morele betrokkenheid, geen idee over wat Nederland volgens hem zou moeten zijn. Je kunt er echt alle kanten mee op. Dat is wat mij schokt, de opzichtige gehaaidheid waarmee kwesties die de samenleving verscheuren misbruikt worden voor een nummertje last-minute cultuurpolitiek, louter om stemmen van Wilders af te snoepen.

Nog schokkender: dat ze bij de VVD denken dat het werkt. In 2011 hield de leider van het CDA, Maxime Verhagen, een soortgelijk verhaal om de PVV-stem naar zich toe te trekken: ‘Waarom passen de nieuwkomers zich niet aan ons aan? Zij hebben geen last van mij, ik wil ook geen last van hen hebben.’

We weten hoe dat is afgelopen.

Wie de PVV-stem naar zich toe wil trekken, moet een stevig verhaal tegenover Wilders zetten, geen lullige karaoke. Het eigenaardige is dat de VVD het antwoord op Wilders in huis heeft: Klaas Dijkhoff, het grootste politiek talent van dit moment, de man die overeind bleef met de moeilijkste portefeuille van allemaal. In het gedoe rond de Teeven-deal gaat hij niet vrijuit, maar hij heeft zich niet laten meesleuren in het moeras van halve waarheden, verdraaiingen en leugens waarin zijn partij in terecht kwam. Tegenover Klaas Dijkhoff zou Wilders afsteken als een naar mannetje in een veel te grote broek.

Het is maar een suggestie.

Het opportunisme van Ruttes brief spiegelt het beeld dat oprijst uit het boek van Bas Haan. Het werkelijke schandaal, schrijft Haan, zit ’m niet zozeer in die foute Teeven-deal, maar hoe er naderhand door Rutte en zijn partij mee werd omgegaan, de berekenende manier waarop geprobeerd werd ten koste van alles politieke schade te voorkomen. Door te verdraaien, te verdoezelen, door te liegen. Dat heeft niks met dat bonnetje te maken, maar alles met een mentaliteit. Het is die mentaliteit die Edith Schippers na eerdere onthullingen van Haan de leugen liet verspreiden dat er een complot tegen de VVD gaande was, het is die mentaliteit die het toenmalige Kamerlid Ard van der Steur blij liet twitteren dat hij overal zoveel spontane bijval voor Schippers verdachtmaking in het land tegenkwam. Het is dit soort politieke handigheid, eigenaardig genoeg eindeloos geprezen door journalisten die zich vier jaar lang vergaapten aan Ruttes ontsnappingskunst, dat zich nu tegen hem keert.

Want het is precies die mentaliteit die het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren verder heeft uitgehold. Als alles toch gelogen is, wat maken de uitzinnige oprispingen van Wilders dan nog uit? Juist door zijn zielloze handigheid heeft Rutte Wilders niet klein gekregen. Hij heeft hem groot gemaakt.

