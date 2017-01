Rabobank compenseert meer ondernemers voor derivaten

Rabobank gaat ongeveer tienduizend ondernemers aan wie ongeschikte rentederivaten zijn verkocht compenseren. Dat zijn er tweeduizend meer dan waar de bank eerder van uitging. Dat zegt programmadirecteur rentederivaten Laurent van den Nouwland in een interview met Het Financieele Dagblad.

De bank, de grootste derivatenleverancier, had lange tijd grote moeite met de omarming van een collectieve compensatieregeling die was voorgesteld door een commissie op verzoek van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA). Vlak voor de zomer ging Rabobank uiteindelijk wel akkoord en reserveerde 700 miljoen euro. Het is nog onduidelijk of dit bedrag voldoende is.

Ongeveer 1.500 mkb-klanten krijgen geen vergoeding

Een aparte afdeling van Rabobank met 250 werknemers gaat komend jaar beoordelen welke klanten in aanmerking komen voor compensatie. Van Den Nouwland gaat ervan uit dat van de 11.500 mkb-klanten er ongeveer 1.500 een brief krijgen dat ze geen vergoeding krijgen.

In totaal kochten zestienduizend ondernemers bij het sluiten van leningen ongeveer twintigduizend rentederivaten. Dat leverde de banken ruim 26 miljard euro op, zo meldt het FD. Met deze derivaten beschermden de ondernemers zich tegen een stijging van de rente. De afgelopen jaren ging de rente juist sterk omlaag, waardoor veel van deze derivaten onder water kwamen te staan en ondernemers geconfronteerd werden met hoge kosten.

Nadat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2012 aandacht besteedde aan deze kwestie werd er een compensatieplan opgetuigd. Rabobank weet nog niet of het lukt om de vergoedingen uit te keren voor de deadline van maart 2018.