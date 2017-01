PSV mag spelerssalarissen achter gesloten deur toelichten

PSV-directeur Toon Gerbrands mag de Eindhovense gemeenteraad de hoge beloning van PSV-spelers achter gesloten deuren toelichten. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Gerbrands gaat de raad tekst en uitleg geven na onthullingen van NRC dat PSV zich niet houdt aan de publieke belofte geen salarissen van meer dan één miljoen euro per jaar uit te keren. Die belofte deed de club in 2011, toen Eindhoven PSV voor 48 miljoen euro steun verleende.

GroenLinks had gevraagd om een openbare bespreking, waar publiek en pers bij aanwezig mogen zijn, maar daar is niet genoeg steun voor binnen de raad. Wethouder Staf Depla zag eerder geen reden om Gerbrands zelf te bevragen. De hoogte van salarissen maken volgens Depla geen deel uit van de afspraken met PSV uit 2011. Hoewel de salarissen niet verder gestegen waren, waren de bonussen dat juist wel. Depla zei dat de raad Gerbrands maar vragen moet stellen, mocht die behoefte bestaan.

Gerbrands stond eerder positief tegenover het gesprek:

“Ik wil graag uit de doeken doen welke dynamiek er komt kijken bij een grote voetbalclub.”

NRC onthulde op basis van documenten van Football Leaks dat PSV zijn spelers meer betaalt dan één miljoen per jaar. Weliswaar gaan de meeste spelers met hun basissalaris niet over de miljoen heen, maar door verschillende bonussen te verstrekken verdienen sommige spelers toch ruim meer. In minstens acht gevallen heeft PSV zich niet aan het salarisplafond gehouden.