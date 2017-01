Oud-topman VW genoemd in extra onderzoek dieselgate

De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, is genoemd in een onderzoek van de Duitse aanklagers die onderzoek doen naar het dieselschandaal van de autofabrikant. De Britse zakenkrant Financial Times meldt dat justitie voldoende bewijs heeft verzameld om aan te tonen dat Winterkorn al op de hoogte was van de sjoemelsoftware alvorens het wereldkundig werd gemaakt door de Amerikaanse milieuwaakhond EPA.

In het uitgebreide onderzoek worden 37 nieuwe namen genoemd die betrokken waren bij de frauduleuze software die werd geïnstalleerd in auto’s van Volkswagen. Winterkorn trad in september 2015 af als topman. Hij noemde het “schokkend” dat manipulatie op deze schaal mogelijk was bij een bedrijf als Volkswagen. De aanklagers zeggen nu op basis van onderzoek en getuigenverklaringen dat Winterkorn al wel afwist van het dieselschandaal.

Winterkorn zijn naam is ook al in eerdere zaken genoemd, onder meer toen het ging over de berichtgeving naar de aandeelhouders toe. De oud-topman zou het geknoei met de diesels bewust achter hebben gehouden, om de aandelenkoers niet te laten kelderen. Het is de eerste keer dat zijn naam valt in een grotere zaak waarbij het ook gaat om de ontwikkeling en de verkoop van de software.

Blijven ontkennen

De voormalige topman van Volkswagen blijft overigens ontkennen dat hij in 2015 al afwist van het dieselschandaal. Tijdens een hoorzitting van een parlementaire commissie in de Duitse Bondsdag zei hij vorig week er niets van af te weten. Wel bood hij opnieuw zijn excuses aan omdat de emissiefraude het vertrouwen van miljoenen klanten heeft geschaad.

Milieuwaakhond EPA bracht in 2015 aan het licht dat Volkswagen manipuleerde met de emissietests. Wereldwijd werd bij meer dan elf miljoen auto’s frauduleuze software ingebouwd. Met dat mechanisme konden testgegevens worden gemanipuleerd. Het concern had 16,2 miljard euro gereserveerd voor schadeclaims, maar dat geld is nagenoeg op.