Ophokplicht vogels blijft voorlopig van kracht

De landelijke ophokplicht die begin november werd ingevoerd na een uitbraak van vogelgriep bij wilde watervogels in Monnickendam blijft van kracht. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Hoewel er sinds 25 december bij commerciële pluimveehouders in Nederland geen nieuwe gevallen vastgesteld zijn, blijft de situatie in de rest van Europa onrustig, aldus Van Dam. In diverse landen worden nog steeds nieuwe uitbraken van vogelgriep gemeld.

Ook in Nederland zijn er de afgelopen week op twee plaatsen - in Gelderland en Noord-Holland - met vogelgriep besmette vogels gevonden, maar dat was bij hobbyhouders. Op basis van adviezen van vogelgriep-deskundigen is besloten dat de eerdere landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht, onverkort van kracht blijven.

Financiële schade

Dat de ophokplicht langer van kracht blijft, is vooral ongunstig voor bedrijven die vrije-uitloopeieren produceren. Van kippen die langer dan twaalf weken zijn opgehokt, mogen de eieren niet meer worden verkocht als vrije uitloop. Ze kunnen nog wel als scharreleieren worden verkocht, maar die leveren minder op.

Maar ook voor pluimveebedrijven die geen kippen houden, merken de gevolgen van de ophokplicht. De eerste maand van de uitbraak kostte zo’n 15 tot 20 miljoen euro, berekende Wageningen Economic Research. Kosten zijn het ruimen van dieren, maar ook compensatie voor de boeren. Dat wordt betaald uit een speciaal fonds. Het geld komt van de overheid en van boeren zelf.