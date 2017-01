Nederlandse tak modeketen Charles Vögele failliet

De Nederlandse tak van de Zwitserse modeketen Charles Vögele houdt op te bestaan. Door het faillissement verdwijnen in Nederland zevenhonderd banen en alle 95 winkels sluiten, zo meldt het moederbedrijf van de keten.

Het Italiaanse modeconcern Sempione Retail nam eind vorig jaar Charles Vögele over. De nieuwe eigenaar wil een andere koers varen en zich daarbij richten op de belangrijkste markten: Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. Voor de Benelux en Duitsland is in de toekomstplannen geen rol weggelegd.

De afgelopen maanden is er wel gezocht naar mogelijkheden om het bedrijf onder een nieuwe eigenaar voort te zetten, maar dat is op niets uitgelopen. Het moederbedrijf zag daarom geen andere mogelijk dan faillissement aan te vragen voor de Nederlandse tak. Charles Vögele is sinds 1999 actief in Nederland.