Nadal bereikt finale na winst in vijf sets op Dimitrov

In een hoogstaande halve finale die bijna vijf uur duurde heeft Rafael Nadal met grote moeite Grigor Dimitrov verslagen. De Bulgaar gaf zich pas na vijf sets gewonnen (6-4, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4) Door de winst van de Spaanse tennisser heeft de Australian Open een zeer onverwachtse droomfinale. Roger Federer bereikte donderdag al de finale.

Voor het toernooi had niemand verwacht dat de twee tennisgrootheden, die van juli 2005 tot augustus 2010 de ATP-ranglijst aanvoerden, de finale zouden halen. Zowel de 35-jarige Federer als de 30-jarige Nadal kampten met langdurige blessures. De laatste grandslamfinale die ze in Australië tegen elkaar speelden was in 2009. Toen won Nadal.

Vechtlust en ervaring van Nadal doorslaggevend

De wedstrijd was een ware slijtageslag voor Nadal die een dag minder heeft dan Federer om te herstellen voor de finale van aanstaande zondag. De eerste set ging nog redelijk gemakkelijk naar de Spaanse tennisser, maar in de tweede set had hij grote moeite om zijn opslag te behouden. De Bulgaarse tennisser, met als bijnaam ‘baby-Federer’ vanwege diens vergelijkbare speelstijl, wist Nadal meerdere keren te breken en won de set met 7-5.

De derde set duurde maar liefst zeventig minuten. Uiteindelijk was de vechtlust van Nadal doorslaggevend voor de winst. Ook in de vierde set stonden de beide tennissers meer dan een uur op de baan. Dit keer waren de schitterende winners van Dimitrov op forehand en backhand voldoende voor setwinst. De 25-jarige tennisser kwam vaak naar het net en toonde zijn klasse als stylistisch begaafde tennisser.

De Bulgaar die in 2014 zijn beste jaren beleefde met een kwartfinale op de Australian Open en een halve finale op Wimbledon lijkt bezig met sterke comeback. In de afgelopen twee jaar haalde hij vooral het nieuws vanwege zijn (inmiddels verbroken) relatie met de Russische tennister Maria Sharapova. Dit jaar begint hij in ieder geval zeer sterk, alleen tegen de ervaring van Nadal in het spelen van vijfsetters was hij niet opgewassen.

Met een voorsprong van 4-3 en 30-0 op de service van Nadal wist Dimitrov het niet af te maken. De daaropvolgende game won Nadal de servicebeurt van de Bulgaar en op eigen service bleef Nadal de zenuwen de baas.