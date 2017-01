Militaire steun aan politie in België verlengd

De Belgische regering heeft besloten de militaire steun die het leger verleent aan de politie met een maand te verlengen. Na een nieuwe dreigingsanalyse worden nu militairen op straat ingezet tot in ieder geval 2 maart.

Tot vandaag was besloten dat militairen tot 3 februari ingezet zouden worden ter ondersteuning van de politie. Maar het kabinet van de Belgische premier heeft vrijdag tijdens de ministerraad ingestemd met een voorstel van de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon en de minister van Defensie Steven Vandeput om tot begin maart 1.250 militairen op straat te houden, met een reserve van 150 extra soldaten die direct inzetbaar is tijdens calamiteiten.

Sinds eind vorig jaar is het aantal militairen dat door de Belgische overheid is ingezet op straat gaandeweg afgenomen. Toen werd het aantal afgebouwd van 1.800 naar ruim duizend. De militairen werden voor het eerst ingezet na de aanslagen op de metro in Brussel en het vliegveld in Zaventem op 22 maart vorig jaar. Daarbij kwamen 35 mensen om het leven, inclusief de drie daders, en raakten 340 mensen gewond.

Controles op bussen en treinen

Vrijdag maakten België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bekend dat ze afspraken hebben gemaakt over persoonscontroles op de Thalys en Eurostar, treinen die tussen deze landen heen en weer reizen. Er komen passagierslijsten en er wordt een identificatieplicht ingevoerd. Een werkgroep moet eind maart een eerste voorstel doen over hoe dat systeem moet worden ingevoerd. Controles op bussen, waarvan in eerste instantie ook sprake was, komen er voorlopig niet.

De Belgische minister Jambon deed hiertoe voor het eerste een suggestie na de mislukte aanslag op een Thalys in 2015. De meest recente aanleiding voor nieuwe gesprekken over controles was de aanslag in Berlijn, waarna dader Anis Amri ongestoord via Nederland, België en Frankrijk naar Italië kon reizen. Daar werd hij per toeval gecontroleerd door de politie en na een vuurgevecht doodgeschoten.