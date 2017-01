May: ‘Trump staat 100 procent achter NAVO’

De Verenigde Staten staan honderd procent achter veiligheidsorganisatie NAVO. De heeft de Britse premier Theresa May in een persconferentie samen met Donald Trump gezegd. Ze sprak haar bevinding uit na een vergadering met de 45ste president van de Verenigde Staten.

Ook zei Trump dat hij persoonlijk voorstander is van waterboarding, de verboden marteltechniek, maar dat hij een besluit over herinvoering aan zijn minister van defensie James Mattis overlaat. Mattis is tegen waterboarden.

Rusland

In zijn eerste persconferentie als president na een ontmoeting met een buitenlandse regeringsleider stelde Trump zich diplomatieker en meer genuanceerd op dan in zijn overige eerste optredens als president. Hij noemde May, wier naam op het officiële programma meerder malen verkeerd werd gespeld, “madam prime minister”. Gevraagd of Trump overweegt sancties op Rusland te versoepelen antwoordde de president: “het is nog vroeg om daar over te spreken.” Hij voegde er aan toe dat het positief is voor de wereld als de VS een constructieve relatie met Rusland en China heeft.

Zaterdag zal Trump met de Duitse bondskanselier Merkel bellen. Dat gesprek zal waarschijnlijk ook over Rusland gaan. Ook telefoneert de Amerikaanse president dit weekend met Vladimir Poetin. De Britse premier May waarschuwde donderdag in een toespraak op een Republikeinse partijbijeenkomst dat Trump voorzichtig moest zijn in zijn relatie met Rusland en Poetin. “Engageer maar wees waakzaam”, zei. In de persconferentie met Trump herhaalde May dat het Verenigd Koninkrijk de sancties op Rusland nog steeds steunt.

Staatsbezoek

Donald Trump kondigde aan dat hij in de loop van dit jaar naar het Verenigd Koninkrijk zal reizen. Hij heeft de uitnodiging voor een staatsbezoek van de Britse vorst Elizabeth II aanvaard. In een interview met de Engelse krant The Times liet Trump weten dat zijn moeder, van Schotse komaf, groot fan van de Britse koningin is.

Trump en May hebben nog een gezamenlijke lunch op het programma staan. May wil graag een toezegging van de Trump dat de Amerikanen snel een handelsakkoord met de Britten willen sluiten. De Engelse minister van Financiën Philip Hammond erkende vandaag dat de Britten pas na het uittreden uit de EU kunnen onderhandelen met de VS. Steun voor een handelsverdrag is voor May dan ook van politiek belang. Het laat zien dat zij in staat de rol van het Verenigd Koninkrijk op het wereldtoneel te vergroten.

Na haar bezoek aan Trump vliegt May door naar Turkije voor een ontmoeting met president Erdogan. De twee zullen spreken over, onder meer, het Cypriotische vredesproces en de oorlog in Syrië.