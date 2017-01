VPRO verdient weinig aan Lubachs Trump-filmpje

46 miljoen views op Facebook, 16 miljoen op YouTube en zeker 260.000 op NPO Gemist. De video uit Zondag met Lubach (VPRO) waarin Nederland zich presenteert aan president Trump is een ongekend internationaal succes. Ter vergelijking: ’s werelds bekendste YouTuber PewDiePie scoort gemiddeld 3,6 miljoen views per video.

Je zou denken dat de VPRO aardig verdient aan Lubachs viral hit. De online inkomsten zijn inderdaad “groter dan ooit tevoren”, zegt Geert-Jan Bogaerts, hoofd digitaal van de VPRO, “maar bij lange na niet voldoende om de productiekosten te betalen”.

Over inkomsten uit de Facebookvideo begint Bogaerts niet eens. Die dienst heeft pas onlangs aangekondigd advertenties in video’s te gaan tonen en de inkomsten met contentmakers te delen. Aan de Ster-inkomsten van NPO Gemist verdient de VPRO zelf niet veel: die gaan in een grote pot die de NPO vervolgens verdeelt onder alle omroepen.

Blijft over: YouTube. Maar een groot deel van de views komt uit Nederland, en de VPRO mag volgens de Mediawet in Nederland niet zelfstandig advertenties verkopen. Daar is de Ster voor en die heeft geen afspraken met YouTube. De omroep mag wel verdienen aan de internationale, ondertitelde versie van het filmpje, die 10 miljoen keer is bekeken. 1.000 views leveren een YouTuber gemiddeld zo’n 4 euro op, afhankelijk van zaken als de leeftijd van de kijkers en het type video. Ontvangt de VPRO dus 40.000 euro aan reclame-inkomsten voor misschien wel de grootste viral hit ooit uit Nederland? Niet eens, zegt Bogaerts. Hij wil het exacte bedrag niet noemen, alleen dat het “substantieel lager” ligt.

Sterren uit het filmpje hebben er vermoedelijk meer profijt van. Ponypark Slagharen – “The best ponies in the world” – meldt extra drukte op de site. Madurodam, dat voor 45 procent afhankelijk is van buitenlands bezoek, noemde het filmpje “echt een cadeautje”.