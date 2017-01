Lepelblijde uit 3D-printer zwiept balletje meters ver

Je hebt ze vast wel eens gezien in een geschiedenisboek of in de film Lord of the Rings: apparaten met een enorme slingerarm. Met die arm zwiepen ze stenen kogels, brandende stukken pek of zelfs – in de film dan – brokken baksteenmuur honderden meters ver.

Die apparaten heten trebuchets en horen echt thuis in de Middeleeuwen – of in de film. Dus waarom was er vorige week dan een trebuchet-wedstrijd op de hypermoderne Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)? „Omdat je door zo’n oud apparaat te bouwen heel veel kan leren, bijvoorbeeld over de werking van krachten”, vertelt Robert de Bruijne. Denk maar aan de kracht waarmee de trebuchets de projectielen wegslingeren.

Robert deed met zo’n 250 andere studenten mee aan de wedstrijd. De opdracht was om met een 3D-printer een trebuchet te maken, waarmee een projectiel zo ver mogelijk wordt weggeslingerd. Ze mochten geen veer of elastiek gebruiken, maar moesten het doen met een ‘contragewicht’ van 200 gram. Als zo’n gewicht wordt opgetild en dan valt, laat dit de werparm zwiepen. Weg projectiel!

Bekijk hier het filmpje met de winnende trebuchet

In Eindhoven waren prachtige trebuchets te zien. Met speciale tandwielen, met werparmen die meerdere keren ronddraaien en zelfs met een zweefvliegtuig als projectiel. Robert en zijn groep kozen voor een balletje en een gewicht dat loodrecht naar beneden komt: „We hebben het ontwerp simpel gehouden, zodat we meer tijd overhielden om het zo goed mogelijk uit te voeren.” Met succes. Ze kwamen in de finale tot 12,5 meter en wonnen zo de wedstrijd.