Hogeschooljokken

Wat zal Ard van der Steur bij het uitruimen van zijn bureau met die dikke viltstift gedaan hebben? Ik bedoel dat ding waarmee hij alle stinkende details in de documenten van de bonnetjesaffaire heeft zitten wegstrepen. Volgens mij was die stift niks meer waard. Domweg omdat hij bijna leeg was.

Arme Ard. Als je voor een stukje cabaret een echte corpsbal nodig hebt dan boetseer je die naar het evenbeeld van deze tragische VVD’er. Vroeger stonden op elke Gooise hockeyclub steevast een stuk of wat Van der Steurtjes aan de bar. Vaak was dat doorgefokte adel die hun toch al niet al te volle hoofd op Vindicat of Minerva kapot gezopen had en die het niet lukte om tijdens hun leven het oude geld van de familie op te krijgen.

Toen Ard als minister aantrad moest ik daar steeds aan denken. Die doorgekookte pieper in zijn keel, dat jasje-dasje-uniform en dat hij daar ook zo aandoenlijk trots op was. En toen ik doorkreeg welke tragische dubbelrol hij in de bonnetjesaffaire had gespeeld door zich zowel met de Kamervragen als met de daar op te geven antwoorden van de minister te bemoeien, had ik vooral medelijden met deze tragische hielenlikker. De lieverd dacht gewiekst te zijn. Maar daar moet je ook slim voor zijn. Of zo aalglad als die doortrapte Rutte.

Want onze premier is er weer mooi tussendoor geglipt. Terwijl hij natuurlijk alles wist. Iedere afspraak, elk bedrag, alle leugens om de stinkende boel te redden. Rutte wist gewoon alles en heeft aan alle piepende en krakende tussenoplossingen meegewerkt. Jammer dat het niet tot een echt debat is gekomen waarin de oppositie hem meedogenloos in tweeën mocht zagen.

Wel grappig dat het boek van Bas Haan verscheen op de dag waarop ook die ridicule advertentie van onze premier in alle kranten stond. Die brief waarin hij ons toesprak op een hurktoon alsof wij een zwakzinnige fröbelklas zijn. Welk campagneteam bedenkt dit? En wanneer? Toen ze met de hele VVD-top in een busje onderweg waren naar de Toppers? Of juist op de terugweg naar Den Haag toen ze alle meezinghitjes straalbezopen in koor zaten na te lallen? Deze brief is echt de meest stompzinnige paniekadvertentie die ik in jaren gezien heb. Zeker als je weet dat hij ondertekend is door Mark, van wie iedereen weet dat hij tot over zijn wenkbrauwen in de bonnetjes-shit zit. Volgens mij heeft hij met deze brief de PVV aan zeven zetels geholpen. Dat Mark er nog zit mag toch een wonder heten. Ik ga ervan uit dat hij een paar flessen mooie Bourgogne als dank naar het kasteeltje van Ard heeft gestuurd. Die arme kakker kan deze dagen wel een slokje gebruiken. Zag u trouwens hoe Mark Ard omhelsde? Nog erger dan Asscher en Samsom een paar weken geleden.

Of ik verbaasd ben dat Stef Blok het justitieklusje gaat klaren? Natuurlijk niet. Heel slim om er de saaiste van het stel op te zetten. Ik had het persoonlijk geestiger gevonden als Rutte bekend had gemaakt dat het baantje van brekebeen Van der Steur werd overgenomen door Jules Deelder. Dan hadden we ook nog wat kunnen lachen in de laatste weken van dit kabinet. Want wat was dat gezellig om die straalbezopen bejaarde te zien raaskallen. Lang geleden dat ik Jinek helemaal uitgekeken heb. Normaal begin ik na drie obligate lettergrepen van de meubelstukken Frits Wester, Charles Groenhuijsen of Peter R. de Vries onbetamelijk te geeuwen, maar nu vond ik het wel spannend. Vooral toen hij Connie Palmen ging onderbreken werd het leuk. Jules vond het allemaal gelul en ik moest denken aan de uitdrukking: dronken mensen spreken de waarheid.

Over leugens gesproken. Ik raad Rutte aan om te stoppen met konkelen en draaien. Niet meer stiekem liegen, maar openlijk. Net als die enge Wilders. Gewoon uit je rechtse nek roepen dat blonde vrouwen in Nederland niet meer veilig over straat kunnen. In Koblenz kreeg die gluiperd er zelfs een applausje voor. Maar de leukste kwam deze week van Trump. Je kijkt naar een leeg plein en zegt dat er anderhalf miljoen mensen staan. Dat is echt hogeschooljokken. Daar word je president mee. Maar ondertussen denk ik aan Ard. Hij kijkt naar een van zijn laatste foto’s in de krant, pakt zijn stift en haalt met zijn laatste restje inkt zichzelf weg. Zo gaat dat!