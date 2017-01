Homeland 6: hoe gaat het verder met Carrie, Quinn en Saul?

1. Eerst even dit: hoe gaat het met Quinn?

Homeland, seizoen 6

Vanaf 29 januari, 22.00 uur op NPO 3. Met Claire Danes, Rupert Friend, Mandy Patinkin en Elizabeth Marvel.

Eerdere seizoenen zijn te zien op Netflix.

Moeten we het hier echt meteen over hebben? Tuurlijk. Wie de laatste aflevering van seizoen 5 zag, werd opgezadeld met een enorme cliffhanger. Quinn (Rupert Friend), ex-collega van Carrie, kreeg een flinke dosis zenuwgas toegediend en lag sidderend en bevend op de grond. Heeft hij het overleefd? Het antwoord is ja. Spoiler! Niet echt. Al een half jaar geleden meldden diverse filmsites dat Quinn nog in leven was. En wie in december de trailer van seizoen 6 bekeek, hoorde aan het einde hoe Carrie (Claire Danes) zijn naam roept, waarop hij met een rauwe stem antwoordt: „What happend to me?” Zijn aanwezigheid in seizoen 6 is geen geheim dus.

Quinn bevindt zich, samen met hoofdrolspeelster Carrie, in New York waar hij revalideert in een ziekenhuis voor veteranen en eerlijk gezegd, het gaat bar slecht. Het gas heeft zijn brein aangetast. Quinn is lusteloos, heeft last van waanbeelden, een posttraumatische stressstoornis en gedraagt zich onvoorspelbaar. Dat is interessant want voorheen was Carrie, die last heeft van een bipolaire stoornis, degene die aandacht nodig had. Nu zijn de rollen omgedraaid. Carrie besluit Quinn in huis te nemen. Haar roodharige dochter Frannie, inmiddels een vrolijke kleuter, woont daar ook. Die dynamiek gaat voor ongemak en spanning zorgen.

2. Is Carrie nog steeds dezelfde zenuwpees?

Ja en nee. Carrie blijft Carrie: een labiele vrouw met een snelle geest die de wereld wil verbeteren. Dat zal nooit veranderen. Maar inmiddels zijn haar levensomstandigheden drastisch veranderd. Hing ze in eerdere seizoenen nog rond als ‘drone-queen’ in Kabul, in het vijfde seizoen had ze de CIA al de rug toegekeerd en ging ze in Berlijn werken voor de Duitse filantroop Otto Düring (Sebastian Koch, ook terug in seizoen 6). Bovendien besloot ze een verantwoordelijke moeder te worden, iets wat ze blijft volhouden.

In New York gaat Carrie opnieuw voor Düring werken, ditmaal houdt ze zich bezig met de rechten van Amerikaanse moslims. Uiteraard kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Wordt Carrie opnieuw meegezogen in ingewikkelde CIA-kwesties? In ieder geval bijt ze zich op een typische Carrie-manier vast in de zaak rondom de Amerikaanse moslim Sekou Bah (J. Mallory McCree), een jongen die door de FBI wordt gepakt op verdenking van terroristische connecties.

3. Waar gaat het dit nieuwe seizoen dan over?

A new president. A new threat. Zo wordt de nieuwe verhaallijn samengevat. De afleveringen spelen zich af in de periode dat de nieuwe president al is gekozen tot aan het moment van de inauguratie. Je zou denken dat Homeland, net als in vorige seizoenen, weer inspringt op de actualiteit: is het een blond gekuifde, pussy-grabbende president die de macht grijpt? Nee. De toekomstige POTUS is een vrouw. Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel, die ook al een presidentskandidaat speelde in House of Cards) blijkt bovendien geen hardliner maar wil alle troepen terugtrekken uit het Midden-Oosten. Saul Berenson en Dar Adal krijgen de taak om namens de CIA een goede werkrelatie op te bouwen met de eigenwijze Keane. Dat verloopt natuurlijk niet soepel.