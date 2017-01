‘Hij staat soms wel vijftien keer per nacht op’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Bas: „Soms werk ik tachtig uur per week, soms acht. Al is dat laatste erg lang geleden. De eerste zes jaar dat ik een bedrijf had, durfde ik nauwelijks vrij te nemen. Maar nu mijn compagnon en ik een team hebben waarop we kunnen vertrouwen, doe ik het weleens. Het is de beste manier om te kijken of de zaak blijft lopen.”

Mirco: „We nemen nooit samen vrij. Geen idee waarom eigenlijk. Maar het is niet zo dat we elkaar compleet mislopen.”

Bas: „Maar misschien gaan we wel eens samen vrij nemen nu jij de sauna hebt ontdekt…”

Mirco: „Ik vind de sauna niks, daar ben ik veel te preuts voor. Maar mijn moeder sleepte me laatst mee, als verjaarscadeau. Toen viel het wel mee, het was op een badkledingdag.”

Bas: „In het weekend doen we rustig aan: boekje lezen, filmpje kijken. En soms gaan we een avond dansen.”

Mirco: „En we proberen in het weekend de kranten te lezen.”

Bas: „Maar ik werk ook wel eens in het weekend. Gewoon, omdat het hoofd van een ondernemer nooit uit staat. Mirco moest er in het begin wel aan wennen dat ik ’s nachts opsta om ideeën op te schrijven.”

Mirco: „Soms wel vijftien keer per nacht! Inmiddels vind ik het wel grappig. Daar gaat-ie weer, denk ik dan.”

Bas: „Ik moet dingen opschrijven omdat ze anders in mijn hoofd blijven spoken. Het is bijna therapeutisch.”

Hoe doen zij het? Bas van der Lans (28) is technisch directeur en mede-eigenaar van Van Ons, een productiebedrijf voor websites en apps. Hij woont samen met Mirco Ouwehand (25), recruiter in de financiële wereld. Ze wonen samen in een appartement in Amsterdam en verdienen samen ongeveer drie keer modaal.

Oortjes in en schoonmaken

Bas: „Mijn plan was om tot mijn dertigste keihard te werken en daarna alleen nog maar leuke dingen te doen. Het lijkt me heel prettig financieel onafhankelijk te zijn en alléén te werken omdat je het leuk vindt.”

Mirco: „Dat trekt me nou helemaal niet. Ik wil gewoon carrière maken. Dan kun je dus niet zomaar op je dertigste stoppen met hard werken.”

Bas: „Ik zou graag eens een half jaar in een klooster willen wonen. Dat komt je creatieve vermogen ten goede denk ik, omdat er nauwelijks prikkels zijn.”

Mirco: „Jij bent extreem gevoelig voor prikkels. Als we zitten te praten, zie ik dat je voortdurend met je omgeving bezig bent. Ik snap wel dat je af en toe je hoofd leeg wil maken.”

Bas: „Een eigen bedrijf is een vehikel dat je in staat stelt dingen te realiseren die groter zijn dan jijzelf, om de wereld een beetje veranderen. Mijn afstudeerproject ging bijvoorbeeld over de vraag hoe techniek kan helpen ouderen minder eenzaam te maken.”

Mirco: „Het bedrijf is zijn kind, daar moet ik niet tussen komen.”

Bas: „Als ik wil ontspannen, lees ik een boek. Maar dan wel vaak een managementboek.”

Mirco: „Hij maakt in elk boek aantekeningen.”

Bas: „Sinds Mirco hier woont, staan de boeken op kleur in de boekenkast.”

Mirco: „Ja, ik ben heel geordend.”

Bas: „Het huishouden zit niet in mijn systeem. Ik had een schoonmaakster, maar Mirco vond haar niet goed genoeg en is zelf aan de slag gegaan.”

Mirco: „Ik doe hier vrijwel alles. Maar dat vind ik niet erg, want ik vind huishoudelijk werk gek genoeg oprecht bevredigend. Oortjes in en schoonmaken, of de was ophangen. Elke dag als ik thuiskom, ruim ik meteen even op. Soms met mijn jas nog aan. Ben je blij met deze verdeling, Bas?”

Bas: „Zeer!”

07.45 uur Mirco staat op en ontbijt. Bas staat om 9 uur op, eet drie happen en gaat thuis aan het werk. 08.30 uur Mirco gaat naar zijn werk, per auto of fiets. Zijn dag is gevuld met overleg, sollicitanten en e-mails afhandelen. 09.00 uur Bas kijkt eerst of er brandjes geblust moeten worden en sluit zich daarna op om creatief technisch te werken. 12.00 Mirco luncht op kantoor met collega’s. Bas vindt lunchen zonde van zijn tijd en eet iets wanneer het uitkomt. 13.00 uur Mirco heeft meestal dezelfde werkzaamheden als in de ochtend. Bas werkt thuis of gaat naar kantoor. 18.00 uur Mirco doet boodschappen. Als hij thuiskomt, ruimt hij op en kookt hij. En hij geeft de hamster eten. 19.30 uur Mirco en Bas eten samen of hebben een eetafspraak buiten de deur. Bas eet regelmatig met klanten. 23.00 uur Mirco gaat naar bed. Bas werkt soms nog een paar uur en gaat elke nacht nog een aantal keer uit bed.

À la Andy Warhol

Mirco: „We zijn elkaar tegengekomen op een feestje.”

Bas: „Mirco kende nul homo’s, dat vond ik zó interessant. Ik ken er duizend.”

Mirco: „Mijn vriendenkring bestaat uit collega’s, medestudenten en vrienden van de middelbare school. Als ik met mijn vorige vriend naar een vrijgezellenfeest ging, ging hij met de mannen en ik met de vrouwen mee.”

Bas: „Ik vind de homowereld een verrijking, ik doe er ideeën op voor mijn werk. Ik zou van mijn bedrijf een Factory à la Andy Warhol willen maken: een plek waar mooie dingen worden gemaakt en mensen graag zijn. Ik vind Warhol mateloos intrigerend. Hoe hij de behoeften van mensen kent en daarop inspeelde, dat vind ik begerenswaardig.”

Vliegbrevet

Bas: „We zijn allebei goede spaarders. Ik vind het dom om net zoveel uit te geven als je verdient, dan krijgt je inkomstenbron de macht over je.”

Mirco: „Ik ben opgevoed met: ‘Zorg dat je altijd geld achter de hand hebt.’”

Bas: „Mirco heeft me gedwongen meer kleren te kopen dan het zwarte T-shirt van de zaak, waarvan ik er vijftig heb. Het is gewoon mijn overall.”

Mirco: „Het liefst zou hij willen dat ík zijn kleren voor hem uitzoek.”

Bas: „Het zou me afleiden als ik elke dag moest nadenken over mijn uiterlijk.”

Mirco: „Geld is voor mij een soort veiligheid, een fijn gevoel.”

Bas: „Mijn droom is een huis met een dakterras en een jacuzzi. Het dakterras hebben we al, de jacuzzi komt. Dus voor zover we materieel zijn ingesteld, hebben we alles. Een dikke auto hoef ik niet. Voor een tweet moet je je auto aan de kant zetten,zonde van de tijd. Ik wil pas een auto als-ie zelfrijdend is.”

Mirco: „Ik zou wel een groter huis in Amsterdam willen. Of een tweede huis in het buitenland.”

Bas: „Mijn dromen zijn meer immaterieel: de eenzaamheid onder ouderen verlichten, of meer mensen zin laten hebben in hun werk. En een vliegbrevet halen. Maar ja, ik gun mezelf geen tijd voor vliegles.”