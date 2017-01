Ester Naomi Perquin nieuwe Dichter des Vaderlands

Ester Naomi Perquin is de komende twee jaar Dichter des Vaderlands. De 37-jarige Rotterdamse volgt Anne Vegter op, die aanstaande zondag afscheid neemt op een manifestatie in de Kunsthal.

Perquin, die werd gekozen door een commissie van schrijvers en poëziekenners, zegt tegen NRC dat ze zeer verrast was door haar uitverkiezing. “Het was nooit in mij opgekomen dat ik zoiets zou kunnen ambiëren.” Naast de gedichten die ze over de actualiteit zal schrijven (“Ik ben al aantekeningen aan het maken”) is ze van plan zich in te zetten voor poëzie in de openbare ruimte en wil ze een brug slaan tussen poëzie voor volwassenen en die voor kinderen.

De benoemingscommissie roemt Perquin, die in 2007 debuteerde, als ‘een productief en veelzijdig dichter’, met ‘een genereuze en persoonlijke blik op de wereld en de werkelijkheid’, die ‘evenzeer excelleert in ogenschijnlijk lichte observaties als in de verhalende gedichten waarin ze gedetineerden portretteerde in haar met de VSB-prijs bekroonde bundel Celinspecties.’ Perquin was eerder columniste van De Groene Amsterdammer en NRC en is een van de presentatoren van het radioprogramma Nooit meer slapen.

Over de gedichten die ze voor NRC gaat schrijven zegt Perquin: ‘Die zullen gaan over dingen die veel mensen raken, zoals rampen of verkiezingen – voor zover die twee niet samenvallen. Dan probeer je iets uit te drukken wat door veel mensen gedeeld wordt maar nog niet was opgemerkt. NRC is een krant van verstandige mensen die al heel veel weten. Als je dan opschrijft hoe zij de wereld zien, dan kun je rekenen op gemakkelijk applaus en dat is nooit interessant. Het lijkt me niet de bedoeling dat een dichter doet wat er van hem wordt verwacht.’ Perquins eerste gedicht als Dichter des Vaderlands staat vandaag in NRC. Eerder deze maand verscheen haar vierde bundel: Meervoudig afwezig.

De Dichter des Vaderlands is een initiatief van NRC, Poetry international, de Koninklijke Bibliotheek en de Poëzieclub. Gerrit Komrij werd in 2000 benoemd tot eerste Dichter des Vaderlands. Daarna volgden Driek van Wissen, Ramsey Nasr en Anne Vegter. Ester Naomi Perquin is gekozen door een commissie die bestond uit Abdelkader Benali (schrijver), Arjen Fortuin (NRC), Mirjam van Hengel (biografe en redacteur), Jeroen van Kan (VPRO), Kees van Kooten (schrijver) en Janita Monna (Trouw). Haar ambtstermijn loopt tot Gedichtendag 2019.

