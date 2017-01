Eigenaar ADO Den Haag betaalt toegezegde miljoenen

Het kostte twee jaar geduld en enkele rechtszaken, maar ADO Den Haag heeft dan eindelijk toch het beloofde geld gekregen van zijn Chinese eigenaar Wang Hui. Nadat vorige week al een eerste som van 500.000 euro werd overgemaakt, ontving de Haagse club vrijdag ook het resterende bedrag van 2 miljoen euro.

Met dat bedrag is ADO tot het einde van dit seizoen uit de financiële problemen, schrijft de club in een verklaring. “Betrokkenen zullen de komende maanden proberen overeenstemming te bereiken over hun toekomstige samenwerking”, aldus de club in een verklaring. ADO zegt opgelucht te zijn dat Wang nu zijn “verplichtingen is nagekomen”.

Voorzitter Ben Knüppe van de raad van commissarissen zegt in een persbericht:

“Hoewel het geld nu binnen is, moet er nog veel werk verricht worden op het gebied van toekomstplannen, financiën en governance voordat alle problemen bij ADO Den Haag echt voorbij zijn. Maar mogelijk hebben wij vandaag een eerste belangrijke stap gezet naar een gezonde bedrijfsvoering.”

Zorgwekkende financiële situatie

De 2,5 miljoen euro van Wang komt exact drie weken nadat de rechtbank in Den Haag de grootaandeelhouder dwong tot betalen. De Chinese zakenman beloofde vorig jaar al het bedrag in termijnen over te maken, maar betaalde vervolgens nooit. De Haagse voetbalclub stapte daarop naar de rechter om het geld alsnog te krijgen.

Door het uitblijven van de betaling van Wang kampte ADO met een liquiditeitstekort, waarna de club halverwege vorige maand door de KNVB werd overgeplaatst naar categorie 1, voor clubs met een zorgwekkende financiële situatie. Voor 1 februari moet ADO een sluitende begroting indienen bij de bond, anders volgen nieuwe sancties.