Doek valt definitief voor Britse Formule 1-renstal Manor

De Formule 1 telt komend seizoen een team minder. Voor de Britse renstal Manor is vrijdag definitief het doek gevallen. Het is niet gelukt om nieuwe investeerders te vinden voor het noodlijdende team. De tweehonderd medewerkers van de fabriek zijn naar huis gestuurd, zo meldt persbureau ANP.

Manor had al langere tijd financiële problemen en stond sinds begin deze maand onder curatele. Het team eindige vorig jaar als elfde en laatste in het WK. De twee bolides reden voortdurend in de achterhoede. De Duitser Pascal Wehrlein was het hele seizoen een van de wedstrijdrijders, de Indonesiër Rio Haryanto werd halverwege het jaar vervangen door de Fransman Esteban Ocon. Wehrlein rijdt volgend jaar voor Sauber, Ocon heeft voor 2017 een zitje bij Force India.

Volgens de BBC hoeft het faillissement niet per se het einde van Manor te betekenen. Een koper zou nog de resterende delen van de renstal kunnen kopen en daar onder eigen naam verder mee kunnen racen. Maar de kans dat zoiets gebeurt is klein en dat zal zeker niet gaan lukken voor de start van het nieuwe seizoen over twee maanden in Australië.

Manor werd twee jaar geleden gekocht door zakenman Stephen Fitzpatrick. Toen stond de renstal onder de naam Marussia ook al op de rand van een faillissement. Er stond een schuld van 35 miljoen pond (40 miljoen euro). Hij heeft volgens de curator hard gewerkt om nieuwe geldschieters binnen te halen, maar is daar niet op tijd in geslaagd.