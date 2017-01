Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

Na de val van de Muur in 1989 rukte het neoliberalisme ook op het Europese continent op. Maar het bracht niet de voorspoed die economen als Milton Friedman hadden voorspeld. Nu loopt het neoliberale tijdperk ten einde. Lees de recensie van Bernard Hulsman: ‘ De oogst van het neoliberalisme ‘

Ineens staat er een dichtbundel op de tweede plaats in de Bestseller 60. Dat zal te maken hebben met de televisieroem van Tim Hofman. Hoe zijn zijn gedichten eigenlijk? Lees de recensie van Guus Middag: ‘ Hoe de smurf een blauwtje walkt ‘

Met literatuur heeft het allemaal niet veel te maken, maar als ‘Bekentenissen van een correspondent’ heeft het boek zeker waarde. Een verslag van een plotseling geïntensiveerd en behoorlijk egoïstisch bestaan is het, met een onmiskenbare emotionele afstomping tot gevolg. Lees de recensie van Sebastiaan Kort: ‘ Bekentenissen van een correspondent ‘

Vrije uitloop doet een poging om de hegemonie van de mens die onherstelbare gevolgen heeft voor diens omgeving aan de kaak te stellen, maar vormt geen steekhoudend argument. Hooguit opent Stehouwer de ruimte om verder na te denken over deze problematiek. Lees de recensie van Obe Alkema: ‘ De mooiste hamer is de snavel van een vogel ‘

n het boek dat zijn laatste bleek te zijn, krijgt Ankers hoofdpersonage op een dag vlekken op zijn huid. Het is het begin van een tumultueus nieuw bestaan en een meeslepende schelmenroman. Lees de recensie van Janet Luis: ‘ Op reis met de vuilbrief op zak ‘

Achter de woorden ‘Jouw man. Onze man’ schuilt een hoop tragiek over twee jonge stellen. Hoeveel drama daarin schuilgaat wordt mondjesmaat toegediend in deze vintage Grøndahl-roman. Lees de recensie van Margot Dijkgraaf: ‘ Verdrongen, bedrogen, weggemoffeld ‘

●●●●●

Ann Patchett: Commonwealth

Hoe doet Ann Patchett dat toch? Een paar zinnen en je hebt het gevoel dat je in de scène zit die ze schrijft, dat je de mensen over wie ze het heeft al lang kent, dat je weet hoe ze zich tot elkaar verhouden in alle complexiteit en ambivalentie die bij menselijke relaties hoort. Lees de recensie van Ellen de Bruin: ‘Die ene middag sloopt twee huwelijken‘